To personbiler i front mot front-ulykke på gamle E6

To biler har kollidert i en front mot front-ulykke på fylkesvei 950 i Malvik, ved avkjøringen til Storsand på gamle E6.

Det opplyser operasjonsleder Astrid Metlid i Sør-Trøndelag politidistrikt.

Politiet meldte først at også en buss var direkte involvert i ulykken.

Kort tid senere meldte politiet at det var to personbiler som har kollidert front mot front, og at den ene personbilen ble dyttet inn i fronten på en buss.

Det har oppstått små materielle skader på bussen, melder politiet på Twitter.

Det er redusert framkommelighet på stedet. Bilberging på vei.