To personbiler frontkolliderte på gamle E6

To biler har kollidert i en front mot front-ulykke på fylkesvei 950 i Malvik, ved avkjøringen til Storsand på gamle E6.

Innsatsleder på stedet, Tonje Våden, forteller at ulykken skjedde da en bil som kom fra motorveien, skulle svinge av mot Storsand.

– Det kom også en bil som skulle opp på motorveien. Bilene har krasjet i det ene kjørefeltet, og den ene bilen har blitt dyttet inn i en buss som skulle ut på hovedveien, sier Våden.

Til sykehus

Det var kun sjåfører i de to bilene. De blir tatt hånd om av helsepersonell.

– De blir først og fremst tatt hånd om i ambulansen. De skal videre til sykehus etter hvert. Skadeomfanget er ukjent per nå, sier Våden.

De to sjåførene ble i 10.15-tiden sendt videre til St. Olavs Hospital i Trondheim.

Trafikken går tilnærmet som normalt.

Materielle skader

Kort tid senere meldte politiet at det var to personbiler som har kollidert front mot front, og at den ene personbilen ble dyttet inn i fronten på en buss.

Det har oppstått små materielle skader på bussen, melder politiet på Twitter.

Begge bilene har fått større materielle skader etter sammenstøtet.