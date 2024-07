Dei to omkomne er begge frå Oppdal, ein kommune med om lag 7.500 innbyggarar.

– Ei slik hending pregar eit lite samfunn veldig sterkt. No har me hatt ei stygg ulukke med det verst tenkelege utfallet.

Det seier varaordførar Tor Snøve måndag kveld.

– Tankane våre går til dei pårørande og råka. No må me gjere det beste me kan for å ta vare på dei i denne situasjonen.

Ber vitne melde seg

Tysdag er Statens havarikommisjon for luftfart i gang med undersøkingar på staden.

Men det er for tidleg å seie noko om årsaka til ulukka.

Mikroflyet har ingen svart boks og det er dermed få spor eller data å hente om mikroflyet og sjølve turen. Difor ber Havarikommisjonen vitne om å melde seg til politiet.

Mikroflyet begynte å brenne då det krasjlanda like ved E6 i Oppdal. Foto: Bjarte M. Johannesen / NRK

Havariinspektør Gjermund Holm Kjerkreit beskriv skadane på mikroflyet som omfattande.

– Det er hovudsakleg på grunn av brannen som braut ut kort tid etter havariet, seier Holm Kjerkreit til NRK måndag kveld.

Havarikommisjonen undersøker korleis flyet har kome ned og kva skadar det har fått i treffet.

Tysdag skal havarikommisjonen frakte flyvraket bort til flyplassen på Oppdal for å gjere nærare undersøkingar.

Havariinspektør Gjermund Holm Kjerkreit seier det sjeldan skjer ulukker med denne typen mikrofly. Foto: Bjarte M. Johannesen / NRK

Havariinspektøren fortel at mikroflyet er av typen aeroprakt. Eit ukrainskbygd fly med plass til ein pilot og ein passasjer.

Mikrofly har lågare maksimumsvekt enn vanlege småfly, men sikkerheita skal vere like god, fortel Holm Kjerkreit.

– Dei skal framleis oppfylle krav som varetek sikkerheita både til pilot og passasjer.

Den sjette alvorlege mikroflyulukka på ti år

Ulukka er den sjette alvorlege ulukka med mikrofly dei siste ti åra.

Totalt har 11 menneske mista livet i ulukkene. Det viser statistikk frå årsrapportar Norsk luftfartsforbund og Luftfartstilsynet som NRK har gjennomgått.

– Det har gjort eit overveldande inntrykk på heile luftsportsnoreg. Det er det inga tvil om. Me har hatt ein veldig god statistikk over fleire år no. Så dette kom som eit sjokk på oss alle.

Det seier generalsekretær i Noregs Luftsportforbund John Eirik Laupsa.

Dei siste tre åra har det ikkje vore noko alvorlege mikroflyulukker – før i går.

Havarikommisjonen seier vitneobservasjonar blir viktig for å finne ut kva som har skjedd og ber folk som har sett noko ta kontakt med politiet. Foto: Bjarte M. Johannesen / NRK

Følger opp

Kommunen har sett kriseteam, følger opp vitne og dei pårørande.

– Me kjem til å følge opp dei som har behov for det. Me kjem til å hjelpe til så godt me kan, og vurderer det fortløpande etter kva behovet er.

– Det er ein tung dag for alle i Oppdal, legg varaordføraren til.