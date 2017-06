To hunder døde i boligbrann i Oppdal

Ingen mennesker er alvorlig skadd etter en brann i et gårdshus i Drivdalen i Oppdal, men én person er kjørt til legevakt etter å ha pustet inn røyk og to hunder omkom i brannen.

– Det skal ikke være mennesker i huset, men to hunder er savnet. Vi har ikke kontroll på brannen enda. Det er mye røyk i huset og vanskelig å orientere seg, sa Fred Mælen hos 110-sentralen, klokka 16:05.

Totalskadd

Tidligere var det meldt om fare for spredning, men klokka 16:15 opplyser politiet at det ikke lenger skal være fare for at brannen skal spre seg, men det brenner slik at huset sannsynligvis ikke kan reddes.

– Det er et eldre hus knyttet til et gårdsbruk som brenner. Vi mener det er gjort rede for alle som bor i huset, men røykdykkere gjennomsøker boligen, sa Ole Petter Hollingen, operasjonsleder i Sør-Trøndelag politidistrikt, klokka 16:15

Kontroll

Klokka 16:55 opplyser politiet at hundene som var savnet er omkommet.

Brannvesenet opplyser at de har kontroll, men de vil fortsatt være der en god stund til for å hindre at det eventuelt blusser opp flammer igjen.

Mye røyk gjorde at det var vanskelig å orientere seg i huset. Foto: Bent Ovesen

