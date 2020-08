To flere smitta på Hurtigruten

To personer til, bosatt i Trondheim, er bekrefta smitta med koronaviruset etter å ha reist med Hurtigruten. Den ene er i 70-årene mens den andre er under ti år. De er ikke i familie. Den ene er i karantene i Trondheim, den andre i en annen kommune. I løpet av dagen skal enda en passasjer bosatt i Trondheim testes for viruset.