To personer ble natt til søndag evakuert fra hjemmene sine i Hegra, og flommen skyldes en ispropp i Stjørdalselva. Det gjør at elva har gått over sine bredder.

Nødetatene fikk beskjed om flommen i 03-tida natt til søndag. Både Norges vassdrags- og energidirektorat og Stjørdal kommune ble da varslet.

ISPROPP: Mye is har samlet seg i Stjørdalselva ved Forra bru. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Ispropp ved Forra bru

– Det har samlet seg mye is i elva, og det ligger nå en ispropp ved Forra bru. To personer på en adresse er evakuert. Vi vurderer også å evakuere sju personer til fra to andre hus, sier politiets operasjonsleder Trond Hangaas til NRK.

Hangaas opplyser at det ikke er aktuelt å sprenge vekk isproppen i Stjørdalselva.

– Nei. Vi venter til den smelter, og at den løses opp av seg selv, sier operasjonslederen til NRK.

TJUKK IS I ELVA: Isen har hopet seg opp i Stjørdalselva. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Sverre Sonflå har bodd i Sona ved Stjørdalselva siden 1985.

– Jeg har aldri sett sett en så stor flom her før. Tidligere har isen gått opp til elvekanten, men ikke helt inn mot husveggen. I 02.30-tida i natt gikk elva mellom garasjen og husveggen, sier han til NRK.

ALDRI SETT ELVA SÅNN: Sverre Sonflå har aldri sett Stjørdalselva så stor som i helga. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Sju varmegrader

Søndag er det sju varmegrader i Stjørdal, og det er mye is som smelter akkurat nå.

Kriseledelsen i Stjørdal kommune ble samlet i 08-tida for å diskutere situasjonen, og opplyser at de berørte blir ivaretatt.

– Vi fikk en god situasjonsbeskrivelse fra politiets uteleder direkte fra stedet. Vi etablerer evakueringsmottak på Scandic Hell. Vi gjør også andre forberedelser dersom dette eskalerer. Det kan også bli evakuering av husdyr, opplyser kommunen i en pressemelding.

Kommunens kriseledelse skal møtes igjen i 12-tida søndag for å vurdere situasjonen.

Flommen har så langt ikke ført til problemer i trafikken.