To alvorlig skadd etter kollisjon i Meråker

To personer er alvorlig skadet, mens to andre er lettere skadet etter at to biler med seks personer kolliderte på en sidevei til E14 i Meråker.

Politiet fikk melding om ulykken kl. 20.17 søndag kveld.

– Det er snakk om en høyhastighetsulykke, opplyser operasjonsleder i politiet, Kirsten Bergstrøm, til NRK.

De to med alvorlige skader er fraktet med luftambulanse til St. Olavs hospital i Trondheim. De fire andre er kjørt til traumemottak på Levanger sykehus.

Det er store skader på bilene og airbag er utløst.

Det var Tollvesenet som oppdaget ulykken først.

Politiets innsatsleder på stedet, Marie Fossen Bredeli, forteller til Adresseavisen at begge bilene har kommet fra Sverige på E14. De ble forsøkt stanset av tollere, men kjørte bare videre.

– Tollerne kjørte etter bilene, og blir da møtt av at bilene ligger slik de nå gjør på skadestedet, sier hun til avisa.

Det skal ikke være snakk om noen biljakt, men tollerne fulgte ifølge innsatslederen bilene på avstand.

Politiet tror at bilene har tatt av fra E14 like før ulykken.

– Det ser ut til at de har truffet noe på veien, snurret rundt og muligens kjørt inn i hverandre. Underveis har de tilsynelatende kjørt inn i både steiner og trær, sier Bredeli til Adresseavisen.

E14 var en periode stengt i forbindelse med ulykken, men like før kl. 22 opplyser Veitrafikksentralen at veien er åpen igjen.