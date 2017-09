Tiltalte møtte ikke i alvorlig overgrepssak

Mannen fra Namdalen er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med ei jente under ti år gjennom en periode på to år. Overgrepene han er tiltalt for, skal ha skjedd for flere år siden, og har en strafferamme på over seks års fengsel.

Kvinnen har i voksen alder fortalt om det som skjedde, og det ledet så fram til at det ble tatt ut tiltale mot mannen.

Seksuelle overgrep

Han er også tiltalt for å ha vært i besittelse av 5660 bilder og 303 filmer med seksualiserte framstillinger av barn. Det skal også dreie seg om framstillinger av seksuelle overgrep mot barn.

Alt dette ble funnet på mannens datamaskin da politiet undersøkte hjemmet hans.

Da rettssaken skulle starte i Namdal tingrett i Namsos fredag morgen, møtte ikke tiltale opp. Det ble flere ganger forsøkt å få kontakt med mannen gjennom formiddagen, og politiet har også sett etter han.

Men i 12.30-tida besluttet tingretten seg for å utsette behandlingen av saken til 6. desember.

Kan bli pågrepet

Statsadvokat Per Morten Schjetne opplyste retten at de vurderer å begjære den tiltalte mannen pågrepet før behandlingen av straffesaken i desember.

Den fornærmede kvinnen bor i dag på Sørlandet, og ifølge bistandsadvokat Hege Bjørgum Skillingstad hadde hun ønsket å bli ferdig med saken i dag.

– Derfor er det svært beklagelig at saken nå er utsatt, sier Skillingstad.