Tiltalt for vold og frihetsberøvelse

Mandag startet rettssaken i Namdal tingrett, og kvinnen beskrev det tre måneder lange samlivet med den utenlandske mannen som et sammenhengende mareritt, skriver Namdalsavisa.

De to traff hverandre i april i år, og det endte med at mannen ble pågrepet 25. juli da kvinnen forsøkte å rømme fra han etter at de hadde kranglet.

Under rettssaken forklarte kvinnen at hun ble utsatt for vold og trusler fra mannen. Han på sin side avviste påstandene fra kvinnen.

Han har sittet i varetekt siden pågripelsen i juli, og blir passet på av tre politimenn i retten.

Rettssaken fortsetter tirsdag.