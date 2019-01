Den tiltalte nektet straffskyld da rettssaken startet i Inntrøndelag tingrett mandag 14. januar. Mannen er tiltalt for grov vold mot flere familiemedlemmer.

Ifølge tiltalen skal mannen i løpet av 25 år gjentatte ganger ha mishandlet sin ektefelle eller samboer, samt parets barn.

Han er tiltalt for brudd på straffeloven paragraf 219 samt paragraf 282. Begge tilfellene kan straffes med inntil seks år i fengsel.

Gjentatte voldshandlinger

Tiltalte skal blant annet ha tatt kvelertak på sin daværende samboer, slengt henne i veggen, slått henne med knyttneve og ved en anledning ha satt hodet hennes fast i en skrutvinge mens ett av barna var til stede.

60-åringen skal også ha kastet gjenstander som steiner og kniver både på og etter sin samboer.

I tillegg skal han ha utøvd både psykisk og fysisk vold mot sine seks barn.

I sitt innledningsforedrag legger aktor vekt på de mange tilfellene og at disse til sammen utgjør en svært alvorlig sak. Til sammen er det sju fornærmede i saken.

Mener volden er grov

– Politiet mener dette er en alvorlig sak, spesielt med tanke på hvor lenge volden skal ha foregått, sier aktor i saken Anita Ravlo Sand til NRK.

Tiltalen beskriver 18 tilfeller av vold mot mannens samboer, mor til barna i familien.

– Det finnes noen alvorlige enkeltpunkter i tiltalen, men det er totalen som gjør den såpass grov, sier aktor.

60-åringens forsvarer Ingrid Lauvås sier at hun ikke ønsker å uttale seg imens saken pågår.

I innledningen i retten mandag sier Lauvås at det skal ha vært et høyt konfliktnivå mellom de to voksne i forholdet, og at barnevernet har vært mye involvert.

Tiltalte var misjonær

Det er den fornærmede mora som starter med å avgi sin forklaring. Hun er tydelig preget og begynner å gråte når aktor stiller vanskelige spørsmål. Hun møtte den tiltalte da han var misjonær i utlandet. Etter hvert ble de to sammen, giftet seg og flyttet til Norge.

Mishandlingen skal ha startet i hjemlandet til den fornærmede, men det meste av mishandlingen skjedde i Norge.

Den fornærmede sier at det lett oppstod krangel og misforståelser, og at den tiltalte ofte var sint. Fornærmede mener hun var utsatt for fysisk vold omtrent en gang i uka.