Tiltalt for uaktsom kroppsskade

En mann i 20-årene er tiltalt etter at han i april 2016 kjørte av veien og ut i elva Okla.

Den kvinnelige passasjeren ble betydelig nedkjølt og måtte ha pustehjelp etter å ha ligger under vann 20 minutter. 20-åringen er tiltalt for uaktsom kjøring og for uaktsomt ha påført passasjeren kroppsskade.