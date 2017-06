Tiltalt for grov mishandling og drapstrusler

Mannen i 30-årene er tiltalt for jevnlig å ha utøvd vold mot sin samboer i perioden fra sommeren 2011 til våren 2014, skriver Trønder-Avisa.

Han skal også ha truet med å drepe henne og barnet deres da hun stengte seg inne på et bad. Senere samme kveld skal han ha tatt kvelertak på kvinnen og slengt henne i veggen.

Kvinnen beskrev i retten et forhold med mye kjefting, og fysisk og psykisk vold. Volden skal ha startet da kvinnen var gravid, og tiltatt etter barnet ble født, skriver avisa.

Aktor i saken beskriver mishandlingen og truslene som grove, og det er tatt ut tiltale etter straffelovens § 219, første ledd bokstav a og b, hvor strafferammen er fengsel i seks år.

– Gikk like mye begge veger

Den tiltalte mannen erkjente delvis straffskyld da han forklarte seg i retten. Han erkjente å ha tatt tak i henne ved et par anledninger og lagt henne ned i sofaen, men da for å roe henne ned.

– Jeg kan ikke komme på at jeg noen gang har gjort henne noe vondt. Men jeg kan bekrefte at det var mye krangel og styr, som ofte endte med basketak. Men dette gikk like mye begge veger, forklarte tiltalte, ifølge Trønder-Avisa.

Han forklarte også at han aldri har truet verken samboeren eller datteren på livet, men at det har kommet harde ord fra begge sider under krangler.

– Ord mot ord

Mannens forsvarer mener dette er en «klassisk» familievoldssak hvor partene har ulike versjoner om samlivet.

– Min klient bekrefter håndgemeng og kjefting, men at det er fornærmede som har brukt mest vold. Slik jeg oppfatter partenes forklaring er dette ord mot ord, og ikke nok til en domfellelse, sier advokat Rolf Christensen til avisa.

Saken startet i Inntrøndelag tingrett onsdag, og avsluttes fredag. Dommen faller senere.