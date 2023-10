Natt til 9. april køyrde ein mann med varebil opp på eit fortau og inn i ei folkemengde i Steinkjer.

Sigve Bremset blei berre 21 år og døde av skadane han blei påført i påkøyrselen.

No er mannen i 30-åra tiltalt for drapet på 21-åringen.

Det er Statsadvokaten som har tatt ut tiltale etter ordre frå Riksadvokaten, skriv Adresseavisen.

Også tiltalt for to drapsforsøk

Då mannen i 30-åra køyrde inn i folkemengda trefte han også ein mann og ei kvinne med varebilen.

Dette er ha no tiltalt for to drapsforsøk for.

Anne Berit Lein, ordførar i Steinkjer, legg ned blomar der påkøyrselen skjedde. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Den sikta mannen erkjenner straffskuld, opplyste forsvararen til mannen, Anne Marstrander-Berg tidlegare til NRK.

– Han har forklart seg til dei spørsmåla politiet har stilt ham. Han har erklært straffskuld for det han er siktet for, men samtykker ikkje til fengsling, seier ho til NRK kort tid etter hendinga.

Det er planlagt at rettssaka mot den tiltalte 30-åringen skal gjennomførast i slutten av oktober.