Tiltalt for drap i Steinkjer

Ein mann i 30-åra er tiltalt for drap og to drapsforsøk etter at han køyrde inn i ei folkemengde i Steinkjer i påsken.

Det skriv Adresseavisen.

21 år gamle Sigve Bremset døde av skadane han blei påført i påkøyrselen.

Det er Statsadvokaten som har tatt ut tiltale etter ordre frå Riksadvokaten, skriv avisa.

Mannen i 30-åra er i tillegg til å vere tiltalt for drap, tiltalt for drapsforsøk mot ei kvinne og ein mann.

Det er planlagt at rettssaka mot den tiltalte 30-åringen skal gjennomførast i slutten av oktober.