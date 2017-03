Tilstår å ha truet med å publisere nakenbilder hvis kvinne ikke tok abort

Samtidig nektet han straffskyld for seksuelt krenkende atferd, for en seksuell handling uten samtykke og for vold da saken ble behandlet i Sør-Trøndelag tingrett i dag.

I mars i fjor møtte kvinnen opp ved kriminalvakta ved Trøndelag politidistrikt i Trondheim for å anmelde 34-åringen. Aktor Christine Grøtte la i tingretten fram utskrifter av tekstmeldinger mellom fornærmede og tiltalte.

– Ta abort for faen

«Hvis du ikke tar abort, så gjør jeg livet ditt til et helvete», skal mannen ha skrevet til kvinnen.

«Bilder og filmer, og de kommer til å havne på nettet såfremt du ikke overholder avtalen vår», skrev tiltalte, og senere i samme sms-runde; «Ta abort for faen».

I retten fortalte tiltalte at de to hadde en avtale om at hun skulle ta abort. Han ønsket ikke et barn i livet sitt. Kvinnen bekreftet i sin forklaring at de hadde en avtale, men at hun ikke klarte å ta abort. Hun har nå født barnet.

– Jeg var helt fortvilet. Jeg følte meg forrådt, sa tiltalte i retten.

Tok nakenbilder

I tillegg til tekstmeldinger skal tiltalte ha sendt et bilde av fornærmede denne dagen i mars. Det var et nakenbilde av kvinnen som er tatt mens hun sover. Ifølge kvinnens forklaring hadde hun aldri sett bildet før.

– Jeg synes det er så krenkende. Jeg er helt sjokkert. Jeg hadde aldri trodd at han kunne gjøre noe sånt mot meg, sa kvinnen fra vitneboksen.

Politiets etterforskning viser at tiltalte hadde flere intime bilder av kvinnen på sin mobil, som er tatt når hun sover. Fornærmede har i perioder brukt sovemedisin.

Bildene er bakgrunn for tiltalen om seksuelt krenkende adferd og seksuell handling uten samtykke. I retten forklarte tiltalte at de ble tatt av en grunn som ikke er seksuelt motivert. Han mener de to hadde en forståelse som gjør at slikt ikke krevde samtykke.

– Jeg har ikke samtykket til dette. Det er jo et overgrep. Det føles veldig lite greit at han har tatt seg til rette mens jeg sover, sa kvinnen.

Besøksforbud og voldsalarm

I februar i fjor skal det ha skjedd en voldsepisode, som også er med i tiltalen.

Mannen skal ha tatt tak i håret til kvinnen, ristet hodet hennes og slått det mot en sofakant. Aktor underbygger historien med dokumentasjon fra legevakta som konkluderer med bloduttredelser i hodet og hjernerystelse. Hun viser også til sms-kommunikasjon mellom tiltalte og fornærmede mens kvinnen er på sykehuset og mellom kvinnen og hennes venner.

– Jeg dro henne bare bakover, forklarte tiltalte i retten. Han nekter å ha vært voldelig og sier han skulle hjelpe henne i en situasjon hvor begge hadde drukket alkohol.

Saken fortsetter under bildet.

Forsvarer Arve Røli fester ikke lit til legevaktas vurdering av at offeret skal ha blitt påført hjernerystelse. Foto: Elisabeth Skarrud

– Han ristet hodet mitt 6–7 ganger og så slengte han meg til siden, forklarte offeret. Etter anmeldelsen i mars fikk 34-åringen innført besøksforbud og kvinnen fikk voldsalarm.

Hun beskriver graviditeten som forferdelig og tar til tårene når hun forteller om frykten for tiltalte og for at han skal skade henne eller barnet.

Aktor la ned påstand om et halvt års fengsel. Forsvarer ba om frifinnelse for alt bortsett fra trusler og at hans klient straffes på mildest mulig måte. Dom i saken forkynnes onsdag 15. mars.

NRK har endret denne artikkelen ved å ta bort ordet hevnporno. Årsaken er at bildene det vises til i denne saken, og som ble lagt fram i retten, er overgrepsbilder og ikke pornografi.