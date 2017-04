Kort tid etter Aker Solutions overtok de ansatte i Reinertsen AS, ble det tirsdag åpnet konkurs i det som var igjen av selskapet, skriver Adresseavisen.

Kjennelsen i Sør Trøndelag tingrett ble avsagt klokken 11:00 tirsdag formiddag.

Ifølge gjeldsnemnda for Reinertsen er gjelden på over 1,6 milliarder kroner. Noe som betyr at dette kan være Trøndelags største konkurs noensinne, skriver Adresseavisen.

– Håper ikke flere bedrifter også går konkurs

– Konkursen har ingen praktisk betydning for oss ansatte. Vi blir overført til Aker Solutions, siden det har vært en virksomhetsoverdragelse, sier Nito-tillitsvalgt og leder i samarbeidsutvalget i Reinertsen, Kåre Walseng, til NRK.

Walseng frykter derimot at andre bedrifter og deres ansatte vil kunne betale dyrt for denne Reinertsen-konkursen.

– Jeg synes det er veldig leit for alle de bedriftene som Reinertsen AS skyldte penger. Jeg håper ikke at andre bedrifter får problemer på grunn av oss, og eventuelt går konkurs i kjølvannet av vår konkurs, sier Walseng, som er tillitsvalgt for rundt 130 Nito-medlemmer i Bergen og Trondheim.

– Er det ingen konsekvenser for Reinertsen-ansatte?

– Det var ikke betalt inn pensjonspenger og en del reiseregninger, som noen ansatte vil få problemer med. Men det kan hende at lønnsgarantifondet vil kunne ta seg av dette etter hvert, sier Walseng.

Aker Solutions har overtatt

30. mars ble det klart at Aker Solutions skulle overta Reinertsens olje- og gassvirksomhet og selskapets rundt 700 ansatte. Oljeserviceselskapet i Trondheim søkte gjeldsforhandlinger i desember 2016, noe som skapte en svært usikker fremtid for de ansatte.

Det pågår nå en såkalt integreringsprosess for de ansatte, men fortsatt er det usikkert hvor mange som faktisk blir med over i det nye selskapet. Ledelsen har satt ned en gruppe som arbeider med dette, og de endelige svarene får vi de neste månedene, opplyser Walseng.

– Det har vært en utrolig vanskelig situasjon for de ansatte. Vi har vært i et slags vakuum de siste tre månedene på grunn av gjeldsforhandlinger. Men jeg synes ledelsen har behandlet det hele relativt greit, sier Walseng.

– Vi kommer til å jobbe som vanlig i bedriften frem til vi får høre noe annet. Det eneste vi vet nå, er at vi ansatte på sikt skal flytte til Aker Solutions kontorer på Leangen i Trondheim. sier Walseng.