71-åringen bodde i huset hvor de tre ble funnet. De to andre var hans tidligere samboer Pimpaporn Arnesen (52) og deres felles sønn Patrick Arnstad (20)

De pårørende er orientert om at politiet går ut med navnene.

Patrick Arnstad (20) var en av dem som ble funnet død i et hus på Singsaker. Venner har lagt ned blomster og en siste hilsen utenfor huset. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Det var torsdag kveld forrige uke politiet rykket ut til en bolig i Trondheim etter melding om en alvorlig hendelse.

En venn av en av de avdøde som meldte fra til politiet. Vedkommende hadde dratt til boligen da hen ikke fikk kontakt med en av dem og var bekymra.

Da politiet kom til stedet, rundt klokka 21, ble det raskt klart at det var tre døde personer inne i boligen.

Siktet for drap

En av de avdøde, en mann i 70-årene, ble lørdag siktet for å ha drept de to andre personene før han drepte seg selv.

Politiet tror drapene må ha skjedd en gang etter onsdag morgen forrige uke, altså 8. februar.

– Vi har tatt ut siktelse fordi vi mener det er sannsynlighetsovervekt for at den siktede har drept de to, for deretter å ta sitt eget liv. Dette er hovedhypotesen, men vi jobber parallelt med flere hypoteser.

Det sa politiadvokat Thomas Berg om siktelsen lørdag.

Advokat Tore Angen er oppnevnt som mannens forsvarer.

Krimteknikere jobbet på stedet gjennom natten etter politiet fant de tre personene døde. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Foreløpige obduksjonsrapporter

Politiet har fått de foreløpige obduksjonsrapportene av de tre personene. Den endrer ikke deres hypotese om drap og selvdrap.

– Obduksjonen er en av tingene som danner grunnlaget for siktelsen, sa Berg.

Han ønsket ikke å si noe om hvordan de tre personene døde.

Politiet har innhentet informasjon om de avdødes bevegelser i forkant av hendelsen og jobber med å analysere dette.

Boligen på Singsaker ble sperret av etter politiet ankom stedet. Tilhørende tomt ble også sperret av. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Ber om tips

Politiet har avhørt mange vitner, men ingen av disse har vært vitne til hendelsen.

De er fortsatt interessert i å komme i kontakt med personer som kan ha sett noe eller har opplysninger.

Dette gjelder området Singsaker nedenfor Eidsvolls gate fra onsdag forrige uke.

– Observasjon av personer, lys i huset og om det har gått av og på, og lyder i og utenfor boligen etter onsdag morgen.

– Vi ønsker informasjon dersom noen har forsøkt å komme i kontakt med dem på adressen og ikke oppnådd denne kontakten etter onsdag morgen, sier etterforskningsleder Eivind Guldeseth.

Personer som har tips kan kontakte politiet på telefon 73489400 eller via nettadressen tips.politiet.no/trøndelag.