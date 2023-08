Tidlegare ordførar dømd for kattemishandel for tredje gong

Tiltalte har vært fullt ut klar over hvilke krav som stilles og sin egen forsømmelse. Det er heller ingen forhold hos tiltalte som gir grunnlag for å unnskylde hans handlinger. Han er blant annet utdannet (....) og har forklart at han han ikke har noen psykisk helselidelse. Han fremstod også godt fungerende i retten. I lys av dette er det uforståelig for flertallet at han tross for at han ble domfelt så sent som i februar 2022 ikke har innrettet seg på en annen måte, men i stedet videreført det sterkt mangelfulle katteholdet.