Even André Fisvik har fortsatt Iphone og jobber i dag med å utvikle en trenings-app som blant annet finnes til telefonen. Foto: Privat

– Jeg hadde vært mac-bruker i mer enn ti år, så da Iphone kom ble det raskt en ting jeg bare måtte ha, sier Even André Fiskvik.

Så da han skulle på ferietur til USA høsten 2007 tok han turen innom en Apple Store og kjøpte seg en telefon han tok med tilbake til Norge.

– Touch-skjermen og grensesnittet trigga meg veldig, sier Fiskvik.

– Internett i lomma

Eirik Solheim i NRK Beta har fulgt utviklingen av forskjellige Iphones tett. Han var skeptisk til om Apple ville lykkes med sin mobilsatsing i 2007. Foto: unknown / NRK

Ryktene hadde gått i årevis om at Apple jobba med en telefon. Og 9. januar 2007 gikk daværende Apple-sjef, Steve Jobs, på scenen under Macworld Expo i San Fransico og fortalte at de hadde funnet opp telefonen på nytt.

Store ord, men Jobs hadde på mange måter rett.

– Iphone var den dingsen som gav oss internett i lomma, for å si det litt enkelt, sier NRK Betas Eirik Solheim.

Allerede da den ble presentert var telefonen kontroversiell. Teknisk sett var den langt dårligere enn mange av konkurrentene sine telefoner. Den hadde et svakt kamera, den hadde ikke støtte for 3G og den hadde ikke noe tastatur. I tillegg var telefonen låst til den amerikanske teleoperatøren AT & T.

– Men det var noe med internettleseren, navigeringen og touch-skjermen som gjorde at det løsna for Apple. Det var den første telefonen som man virkelig gadd å bruke til å surfe på internett med, sier Solheim.

Umiddelbar suksess

Da telefonen kom til salgs på det amerikanske markedet 29. juni 2007 stod hundrevis av mennesker i kø utenfor Apple sine butikker. Telefonen ble en umiddelbar suksess.

– Jeg var skeptisk til telefonen da den kom på grunn av at den hadde så dårlige tekniske spesifikasjoner. Men Iphone beviste for oss alle at grensesnitt og brukeropplevelseer er viktigere enn mye annen funksjonalitet, sier Solheim.

Apple tok raskt markedsandeler fra de tradisjonelle telefonprodusentene. Iphone ble raskt et av disse produktene som mange bare måtte ha.

– Det tok mange år før Android-telefonene var på høyde med Apple sine. Jeg vil si at det er først de to siste åra at Android-plattformen har begynt å ta igjen Apple sin, sier Solheim.

– Brukes til alt

Med Iphone i spissen, ble smarttelefoner raskt allemannseie. Og da Apple lanserte App Store sommeren 2008 åpna det opp for at andre utviklere kunne lage programvare til telefonen.

– Telefonen har i løpet av de siste ti åra endra måten vi konsumerer media på. Den store skjermen gjør nå at vi ser video, bilder og leser nyheter på telefonen. Veldig mye av den bruken vi ser i dag kom med suksessen Apple hadde med Iphone, sier Solheim.