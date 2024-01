– 31.12.2023 går inn i minneboka som en av de største dagene i mitt liv, skriver Therese Johaug på bildedelingstjenesten Instagram.

Nyttårsaften giftet hun seg med Nils Jakob Hoff i Røros kirke, etter akkurat to år som forlovet. Nå deler hun flere bilder fra bryllupsdagen.

– Takk til venner og familie som bidro til en «helvetes fest», skriver hun videre.

Foto: Skjermdump fra Instagram / Camilla Andersen

Flere skistjerner på gjestelista

Til stede i bryllupet var flere av Johaugs tidligere lagvenninner og konkurrenter.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Helene Marie Fossesholm var blant gjestene.

Foto: Skjermdump fra Instagram / Camilla Andersen

Det samme var Charlotte Kalla, Helene Marie Fossesholm, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Ingvild Flugstad Østberg.

Marit Bjørgen var en av Johaugs tre forlovere. De to andre var Flugstad Østberg og brudens lillesøster Veronica Johaug.

NRK har prøvd å komme i kontakt med Johaug, uten hell.

Foto: Skjermdump fra Instagram / Camilla Andersen

Møttes på et fly

Hoff og Johaug møttes i forbindelse med at de hadde vært på hver sin treningssamling.

Det var på flyet hjem at de traff hverandre for første gang. Hoff fortalte i et intervju på Lindmo at han kjapt fikk Johaug på radaren.

Foto: Skjermdump fra Instagram / Camilla Andersen

Hun visste ikke så mye om ro-karrieren til Hoff, men trodde han var en fysioterapeut.

– Og han var jævla kjekk, røpte hun i intervjuet med Lindmo.

Foto: Skjermdump fra Instagram / Camilla Andersen

Etter flere år som kjærester fridde Hoff til henne på nyttårsaften 2021.

17. mai i fjor ble paret foreldre for første gang.