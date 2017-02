Terrorsiktet varetekstfengslet

En terrorsiktet 33-åring fra Verdal ble onsdag varetektsfengslet i fire nye uker i Oslo tingrett. Mannen ble pågrepet av tyrkiske myndigheter i mai 2016, etter å ha flyktet fra IS i Syria. I kjennelsen etter onsdagens fengslingsmøte går det fram at 33-åringen sliter psykisk i varetekt, og at han ønsker forflytning til Trondheim fengsel. Det skriver Trønder-Avisa.