Hvert år gir Terje Kilen ut boka «Kolles bli været tru?» som spår været for det kommende året i Trøndelag. Prognosen for juleværet viste seg å stemme godt.

– Jeg har truffet ganske bra for 2016, omtrent 70–75 prosent. For Stjørdal skrev jeg at det ville bli regn og sluddbyger i mellomjula, sier Kilen.

– Det er flott at jula stemte også, men at det ble dårlig vær er jo ikke så bra.

Magefølelsen

For å beregne været bruker Kilen en kombinasjon av metodologi, gammel værstatistikk, nymånens posisjon og magefølelsen.

– Til syvende og sist er det magefølelsen som avgjør. Er det sannsynlig at været blir slik?

Interessen fikk han som ung gutt, av en gjeng fiskere hjemme ved Foldafjorden i Ytre Namdal.

– Jeg var en nysgjerrig guttunge, som brukte mer tid nede ved sjøen enn hjemme. Jeg fikk oppleve fiskernes måte å se været på. Noen ganger hadde de garnene klare i båten, men så dro de hjem.

Kilen spurte hvorfor, og selv om fiskerne var kostbare på informasjon fikk han vite litt.

– De sa at naturen kan leses for den gir signaler. Videre fortalte de at det var månen de så på, månefasene og hvilken himmelretning nymånen tentes i.

– Synes jeg er en raring

Mange mente det var overtro, men Kilen tok det med seg videre i livet.

– Jeg tenkte mye på det og syntes det var merkelig hvor treffsikre de var. Videre har jeg studert og lest mye, og utviklet min egen metodikk.

Men ikke alle er like overbeviste om Kilens værberegninger.

– Jeg har noen kompiser som er meteorologer, og de synes jeg er en raring som holder på med dette her.

Bedre vær neste jul

Denne jula har vært mild i Trøndelag, og på Frosta dukket en hestehov opp i romjula. Foto: Ella Karine Nilsen

I boka for 2017 skriver Kilen at det vil bli litt bedre vær den første uka i 2017.

– På Stjørdal står det skyet, senere snø og sludd, null til minus en grad, sier Kilen.

Statsmeteorolog Martin Granerøds prognoser for nyåret ser ut til å stemme godt med Kilens.

– Sånn som det ser ut nå så går vi mot litt kjøligere luft. Det betyr at snøgrensa kommer til å synke, og da er det flere områder som vil få litt etterlengtet snø, sier Granerød.

Og for dem som lurer, ser det ut som jula 2017 bli bedre enn i år.

– I jula står det pent vær, snø i innlandet og stort sett bart ved kysten. Nyttårsaften er det lettskyet, så det ser ut som vi går en bedre jul i møte, spår Kilen.