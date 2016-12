– Årsaken til rangeringa som nummer to, er at Norbit Subsea har doblet omsetninga hvert år i fire år nå, sier konsernsjef i Norbit, Per Jørgen Weisethaunet.

Det er vekstkraften i 500 teknologibedrifter i Europa, Midtøsten og Afrika som er vurdert av Deloitte. Norbit Subsea har andreplassen innen hardware teknologi og 16. plassen når programvare tas med. Bedriftene er vurdert over de siste fire år.

Gullgruva ligger blant annet i det at utstyret som må til for å lage slike bilder har fått plass i en liten koffert Foto: Knut Bløtekjær / NRK

Liten og ivrig

Norbit er et trøndersk konsern som drives fra Trondheim. Her ligger utviklingsavdelinga. Produksjonen skjer i Selbu og Tydal.

De har datterselskaper for salg og markedsføring blant annet i USA, Tyskland, Italia, Ungarn, Østerrike, England og Island. I alt 155 ansatte.

De er mest kjent for bompengebrikkene som finnes i rundt 70 prosent av norske biler.

Nå har de inntatt et nytt markedsområde.

– Det er tilfredsstillende å se at SONAR-løsningene våre blir godt mottatt i et globalt marked, sier Weisethaunet Foto: Knut Bløtekjær / NRK

– Dette helt i tråd med vår filosofi: Explore more (Utforsk mer), sier Weisethaunet.

Lønnsom koffert

Her dreier det seg om sonarer og 3D kartlegging av havbunnen og inspeksjon av objekter under vann.

Teknisk direktør i NORBIT, Arild Søraunet var den som kom med ideen. Foto: Knut Bløtekjær / NRK

– Denne typen utstyr har vært veldig stort og må fraktes spesielt dit det skal brukes flere uker før undersøkelsene kan starte. Her i kofferten er alt og du har det med en gang, sier teknisk direktør Arild Søraunet.

Han kom med ideen for ei tid tilbake. Ideen sammen med bedriftskulturen ga en sjelden vekstkraft.

– Nøkkelen i bedriften er teknologi og hastigheten vi opererer med i produksjonen i Selbu og på Røros og hastigheten vi greier å levere systemer ut i verden med. Dette er tidskritiske leveranser, sier operativ leder, Morten Stendahl.

Her ligger utstyret som har sørget for vekstkraften i NORBIT SubSea Foto: Knut Bløtekjær / NRK

Vekstkraftig kultur

– Vi er opptatt av at alle som jobber her skal få utvikle seg selv, brukt sine evner, sier Weisethaunet, når han skildre bedriftskulturen.

Han viser til prisvinneren, Norbit Subsea,

– Subsea ble til fordi kollega Arild Søraunet som har erfaring med sonar-teknologi, kom inn til meg og spurte om vi ikke skulle lage noe her. Vi besøkte et par kunder på ei messe og de fikk store øyne når de hørte ham. På veien hjem bestemte vi oss for å sette i gang, sier Weisethaunet.

Global satsing

De har bygd opp globalt marked med utgangspunkt i USA. Og de arbeider med å etablere nye salgskontorer, bla i England og i Østen.

Her dreier det seg om sonarer som brukes til 3D kartlegging av havbunnen Foto: Knut Bløtekjær / NRK

– Det er tilfredsstillende å se at Sonar-løsningene våre blir godt mottatt i et globalt marked, sier Weisethaunet.

Spesielt spennende er det fordi det skjer i ei tid da tilsvarende bedrifter rammes av oljekrisa.

– Når nedgangen innen oljesektoren for noen kan synes bunnløs, har Norbit Subsea hatt en formidabel vekst på å kartlegge bunnen.