Taxisjåføren snakker: Avviser at han fremprovoserte overfallet

Noen timer etter at Nicklas Bendtner under en pressekonferanse på Lerkendal beklaget voldsepisoden i København, snakker taxisjåføren for første gang.

Via advokaten sin, avviser han kontant at Bendtner handlet i selvforsvar, slik kjæresten til Rosenborg-spilleren tidligere har forklart og Bendtner selv antydet under pressekonferansen. Se redegjørelsen hans nederst i artikkelen.

– Nektet å betale

– Klienten min tilbrakte natt til søndag som drosjesjåfør. Han kjørte i den forbindelse to kunder som nektet å betale for turen, sier taxisjåførens bistandsadvokat, Luise Høj til den danske avisen B.T.

– Klienten min ble deretter utsatt for et grovt overfall. I den forbindelse avvises alle påstandene om at klienten min på noen som helst måte har fremprovosert overfallet, sier Høj videre til avisen.

Bendtner nekter straffskyld

Taxisjåføren skal ifølge advokaten ha fått dobbelt kjevebrudd etter at Bendtner utøvet vold mot ham. Ifølge bistandsadvokaten ble mannen operert mandag.

Bendtner er siktet etter straffelovens mildeste voldsparagraf. Advokaten hans, Anders Nemeth, sier på vegne av fotballspilleren at han nekter straffskyld.

Bendtner selv tok ikke opp skyldspørsmålet under pressekonferansen på Lerkendal tirsdag ettermiddag. Han kalte episoden «uheldig og sterkt ubehagelig».

– Jeg kunne ikke i min villeste fantasi se at det skulle utvikle seg slik og i denne sammenheng er det noen jeg vil beklage meg overfor, sa han.

Den danske spissen er nå skadet. Daglig leder i RBK, Tove Moe Dyrhaug sier han er aktuell i startoppstillingen igjen så fort han er skadefri.