Husene i Granlund borettslag i Trondheim har i over 20 år vært fargeklatter i stadig gråere omgivelser. Men i juni vedtok styret at gult, grønt og rødt skulle bli mørkegrått. Vedtaket fattet de uten å involvere beboerne, noe som resulterte i to leirer i borettslaget.

Det viste seg at beboerne har krav på ekstraordinær generalforsamling med avstemming, og at resultatet vil skrote styrevedtaket.

– Dette er muligheten vår til å slippe å bo i triste omgivelser, sa Svein Erling Lode før generalforsamlingen onsdag kveld denne uken.

I forkant hadde han og meningsfellene engasjert en fargeforsker for å få fargeforslag å legge frem for naboene.

Men de kom aldri så langt. Møtet startet med avstemming hvor 9 stemte for innslag av farger – 10 for én grånyanse på samtlige hus.

Sten Skogland, Svein Erling Lode og deres meningsfeller engasjerte en fargeforsker som foreslo at borettslaget kunne få en dyp okerfarge og en rødgrå farge i tillegg til noen mørkegrå hus. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

– Stor skuffelse

– Vi har jobbet i flere uker for dette. Dette er en stor skuffelse. Demokratiet er viktig, og vi får bare bøye oss for det, sier Lode.

Han tror mangel på informasjon om hva farger gjør med tilværelsen får folk til å velge grått, og at de fleste bryr seg mest om «å gjøre som naboen».

– Mange registrerer at det finnes mange grå hus nå, og velger det samme. Jeg synes det er trist om det fortsetter slik. Det positive i denne saken, er at vi forhåpentligvis har inspirert andre til å velge farger, sier Lode.

Styrelederen i Granlund borettslag ønsker ikke å uttale seg. Han vil legge saken død.

– Det er veldig vanskelig å måle huset i riktig gråtone, sier global fargesjef i Jotun, Lisbeth Larsen. Foto: Siren Lauvdal / Jotun

Fargeekspert: – Det handler om feighet og uvitenhet

Ifølge fargeekspert Lisbeth Larsen, er det flere grunner til at folk velger å male husene sine grå. Noe av det som går igjen, er oppfatningen av at grått er lett.

– Folk tror grått harmonerer best med omgivelsene – at det er lettere å kombinere med nabohus. Slik er det overhodet ikke, fastslår Larsen, som er global fargesjef i Jotun.

– Jeg har sett altfor mange grelle eksempler på hus med gråtoner som bare er helt feil. Det er derimot sjelden jeg ser at et gult eller rødt hus er feil fargesatt.

Dessuten tar mange nordmenn grå valg basert på feighet, sier hun:

– Det ligger i vår natur å velge den enkleste veien, i frykt for hva andre skal mene.

Farger gir bedre humør og sexliv

Den grå bølgen startet tidlig på 2000-tallet. Fargeforsker Kine Angelo har tidligere sagt til NRK at hun i lang tid har forventet en motreaksjon:

– Jeg har lenge håpet at vi har nådd toppen – men jeg frykter at vi dessverre ikke har det riktig ennå.

Lisbeth Larsen er imidlertid tydelig på at hun nå ser endringer, blant annet fordi salget av rød og gul husmaling har tatt seg opp i Jotun.

I tillegg opplever hun at arkitekter verden rundt omfavner farger mer enn før. Som global fargesjef har hun blant annet Europa, Midtøsten og Sørøst-Asia som arbeidsplass.

– Arkitekter er blitt veldig interesserte og nysgjerrige på hva farger gjør med eksteriøret, og hvordan de påvirker mennesker. Når du går i for eksempel København kan du ikke unngå å bli glad – og det skyldes ikke bare ølen eller snapsen du drakk på morgenen.

Ifølge Larsen gjør farget bebyggelse oss muntre og trygge, mens gråmonokrome omgivelser demper humøret.

– Det heter «en grå hverdag» av en grunn. Farger påvirker oss så til de grader. Det er derfor jeg alltid har et klart råd til dem som ønsker bedre sexliv: mal soverommet med farge.