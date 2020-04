Psykolog ber foreldre forberede barna på tannlegebesøk under koronapandemien

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Du kan bli litt overraska over kontrasten fra før og nå på hvordan de ser ut, sier pasient Vetle Berg Bakka.

En godt tildekt tannpleier, med munnbind og hodet innhyllet i noe som ligner en hvit finlandshette, er det første Bakka møter på Melhus tannklinikk i Trøndelag.

Tannlegene som venter på den unge pasienten ser mer ut som romfarere enn før koronaviruset løftet smittevernet mange hakk.

Han skjønner at noen kan bli engstelige.

Kan føle seg fremmedgjort

Nå har tannlegene på seg ekstra klær og utstyr. I Melhus er tannlege Ka Yan Tang utstyrt med visir, frakk og hette.

– Normalt sett tar vi på munnbind og hansker, sier hun, som prøver å informere så godt hun kan på telefon i forkant av tannlegetimen.

Den forhåndsinformasjonen er viktig, mener psykolog Ingrid Berg Johnsen. Hun jobber med barn som har tannbehandlingsangst hos Kompetansesenteret Tannhelse Midt, og er moren til Vetle Berg Bakka.

Hvert tiende barn har tannlegeskrekk. Når tannlegene kler seg etter dagens smittevernregler, kan de som trenger akuttbehandling oppleve tannlegen som mye skumlere enn før.

– Tannlegen ser annerledes ut nå enn man er vant til. En kan bli litt overveldet av alt det utstyret som er, og en kan kanskje føle seg mer fremmedgjort på tannklinikken. Derfor kan det oppleves skumlere, sier Johnsen.

FULLT UTSTYRT: Med frakk, hette og visir ser tannlegene Ka Yan Tang og Ayse Gul Bardakci nesten ut som romfarere. Det kan gjøre det enda skumlere for de med tannlegeskrekk. I stolen ligger Vetle Berg Bakka. Foto: Stein Lorentzen / NRK

Viktig å forberede barna

Det samme tenker Vetle Berg Bakka, der han sitter i tannlegestolen.

– De kan se litt skremmende ut, men bare husk at de er her for å hjelpe deg. De er jo ikke her for å gjøre deg redd eller skade deg, sier han.

Psykologspesialisten støtter sin sønns råd, og peker på hvor viktig det er at barna blir forberedt på det som venter dem på tannlegekontoret.

– Det er fint at foreldrene snakker med barna sine og forklarer hvordan tannlegen ser ut nå. Gjerne si ifra til tannlegen når du kommer, at dette synes jeg er skummelt. Man kan be om pauser, slik at man får litt kontroll i situasjonen. Det er vel egentlig det beste en kan gjøre nå, sier Johnsen.

SER SKUMLE UT: Psykologspesialist Ingrid Berg Johnsen har snakket med barn som synes tannlegene ser skumle ut med ekstra smittevernutstyr. Noen synes til og med det ser ut som om tannlegene skal operere hele hodet deres, forteller Johnsen. Foto: Anders Ulvolden / NRK

– Modig å si ifra om at man er redd

Tannlege ved Melhus tannklinikk, Ayse Gul Bardakci, opplever at det hjelper engstelige barn å vise at det er mennesker bak maskene.

– Med en gang de møter oss, kan det være uvant. Det er uvant for oss også å gå med de klærne her. Men når vi forklarer dem hvorfor vi gjør det, så blir de rolige.

Foreløpig er det uklart hvor lenge tannleger vil arbeide med dagens forsterkede smittevern på grunn av koronaviruset.

Vetle Berg Bakka forlater Melhus tannklinikk med et nypussa smil, og hans mor har en klar oppfordring til de som er redde:

– Det er skikkelig modig å klare å si ifra om at man er redd.