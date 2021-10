Tre personar er frakta til St. Olavs hospital med uavklart skadegrad.

To andre personar har fått ein helsesjekk på staden.

– Ein tung takkonstruksjon fall ned i første etasje. Personar fekk denne over seg, opplyser innsatsleiar Marie Fossen Bredeli i Trøndelag politidistrikt til NRK.

Alle dei fem skadde skal vere under 18 år, ifølge innsatsleiaren. Ein lege på staden sa at ingen av dei er livstruande skadd.

– Ungdommane klagde på smerter i hovud og skuldrer, seier Bredeli.

KOLLAPS: Tunge takplater skal ha falle ned og treft gjester. Fem personar er skadde. Foto: Bertil Lernæs / NRK

Evakuerte 20 gjester

Politiet fekk melding om hendinga kl. 18.50.

Dei evakuerte og stengde restauranten saman med brannvesenet.

Det var 20 gjester til stades, i tillegg til tilsette, då delar av taket losna.

Ifølge innsatsleiaren er takkonstruksjonen som fall ned rundt 200 kilo.

PÅ STADEN: Naudetatane rykte ut til McDonald's på Tiller, der ei takplate losna. Foto: Bertil Lernæs

– Folk fekk panikk

Rewan Arkan Latif (14) sat i andre etasje på McDonald's då takplata losna i etasjen under han.

– Eg og ein kompis høyrde ein lyd. Det høyrdest nesten ut som eit jordskjelv under oss.

– Vi vart nervøse og lurte på kva lyden var, så vi gjekk ned trappa, held han fram.

Kameratane såg to personar som var skadd. Rewan frykta at det var folk han kjende. Han fortel at folk fekk panikk.

– Eg vart litt redd. Det var skummelt. Eg har aldri sett eller høyrt noko liknande før. Det er heilt sjukt at taket datt ned, seier han til NRK.

POLITIET: Politiet evakuerte 20 gjester og tilsette som var til stades då takplata losna. Foto: Bertil Lernæs

Driftssjef: – Ingen teikn på at noko var feil

Driftssjef Jonas Rakuckis for McDonald's i Trondheim synest det er ein svært uheldig situasjon.

– Slikt skal ikkje skje verken på ein restaurant eller andre stader. Eg håpar at det kjem til å gå bra med alle involverte, seier han.

DRIFTSSJEF: Jonas Rakuckis seier det var ingen teikn til at noko var feil med takkonstruksjonen ved McDonald's-restauranten på Tiller i Trondheim. Foto: Kari Sørbø / NRK

Konstruksjonen i taket var ny under oppussinga av restauranten i 2019, og den er heilt lik i andre etasje på restauranten.

– Det er vanskeleg å seie kva som har skjedd. Det var ingen teikn til at noko var feil. Ingenting bevegde seg eller vibrerte, seier Rakuckis til NRK.

Han understrekar at dei no jobbar med å finne ut kva som skjedde.

– Vi kan ikkje seie noko om årsaka enno. Politiet etterforskar saka, fortel operasjonsleiar Kamilla Engen i Trøndelag politidistrikt til NRK.