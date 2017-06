Takker letemannskaper som fant henne

Det er mye snø i fjellet og selv om hun kjente terrenget ble det vanskelig å kjenne seg igjen.

– Jeg hadde ikke peiling på hvor jeg var. Jeg tenkte hva gjør jeg nå. Da var klokka cirka 17. Så jeg ringte 113 og fikk kjempehjelp. Jeg fikk fortalt hvor jeg hadde gått.

Hun hadde lite batteri på mobilen og mistet kontakten med politiet i 17-tida.

Helikoptret så henne ikke

Mange deltok i leteaksjonen. Foto: Tor Ivar Viken

Det ble startet en større leteaksjon etter kvinnen, men selv om helikoptret hang over henne flere ganger utover kvelden var hun vanskelig å finne i de store områdene.

– Da jeg så helikoptret lå over meg var jeg brennsikker på at jeg ble funnet. Den siste gangen lå det i alle fall et kvarter over meg. Jeg hadde blå klær og viftet. Jeg kjente det litt da de tok svingene og dro. Ikke nå heller!

Gikk til det høyeste punktet på fjellet

Molly Grongstad bestemte seg for å gå mot det høyeste punktet på fjellet. Da fikk hun se letemannskaper klokka 01.10 i natt. Hun var på fjellet Grønnkleppen i 600–700 meters høyde. Her hadde hun gått i tung snø.

– Jeg kom opp på høyfjellet og fikk se oransje vester. Da ble jeg glad.

VAR ALDRI REDD. Molly Grongstad hadde elghunden med og var aldri redd da hun gikk seg vill. Foto: Kjartan Trana/NRK

Vanvittig takknemlig

Hun ble tatt med i helikopter og fikk se de mange som lette. I natt var 20 personer fra Røde Kors og Sivilforsvaret i aksjon i tillegg til politiet, Norske redningshunder og redningshelikopter.

– Jeg ble kjempeflau. Når jeg så den horden med hjelpere er jeg vanvittig takknemlig for at de bruker så mye tid for å hjelpe andre. Det er utrolig stort. Jeg er kjempetakknemlig.

– Hva har du lært?

– Jeg har lært at jeg skal ikke gå i fjellet når det er så mye snø og skavler.