Synne er en av mange som vil hjelpe andre i koronakrisen

– Jeg vet at ikke alle har noen som kan hjelpe dem, og det er de jeg har lyst til å fokusere på – de som ikke har noen andre, sier Synne Bjugg, sykepleierstudent fra Skaun i Trøndelag.

Torsdag innførte regjeringen svært strenge tiltak for å hindre koronaspredning, og Bjugg har, som mange andre, fått beskjed om å ikke møte opp på skolen.

Melder seg til tjeneste på Facebook

Når barnehager, skoler, utdanningsinstitusjoner og andre virksomheter er stengt, og folk blir satt i karantene, er det mange som får en ekstra krevende hverdag.

Dermed meldte Bjugg seg til tjeneste. I et innlegg på Facebook tilbød hun seg å passe barn, handle mat eller hjelpe til med andre praktiske ting – til god respons.

Og flere har gjort som studenten fra Skaun. Over hele landet har folk organisert seg i grupper på Facebook for å hjelpe andre i den helt ekstraordinære tiden Norge er inne i.

HANDLEHJELP: Emilie Kristine Christoffersen tilbyr seg å hjelpe folk med innkjøp av nødvendige varer. Foto: skjermdump

Håper flere blir med i dugnaden

I Facebook-gruppen «Folk som hjelper hverandre – Landås» i Bergen har Lisbeth Trefall også sagt seg villig til å handle for naboer som for eksempel er satt i karantene.

– Her på Landås er det en utrolig fin mentalitet blant folk til å hjelpe. Nå må vi trø til for hverandre. Det koster meg ikke noe å hjelpe til hvis det trengs, sier hun.

I Oslo jobber Emilie Kristine Christoffersen til daglig som rådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo.

I likhet med mange andre i landet, har hun hjemmekontor. Hun er en av dem som nå tilbyr å hjelpe naboer og fremmede med innkjøp av mat og andre ting de måtte trenge.

– Situasjonen var håpløs, så jeg ville bidra for å gjøre ting litt bedre for noen andre, sier hun.

Foto: privat

Hjelper til med hanskene på

Det samme tenkte Sissel Engblom fra sitt hjemmekontor. Som arkitekt og byutvikler med eget selskap. Vanligvis reiser hun mye og holder foredrag, men på grunn av korona har hun for tiden hjemmekontor.

Da hun skjønte at hun ikke kunne besøke moren på Solgården sykehjem i Asker på grunn av korona, bestemte hun seg for å gjøre det moren hadde lært henne:

– Gå ut døren, der finner du folk som trenger deg, har mamma alltid sagt, forteller Engblom.

I en lokal Facebook-gruppe for Ullevål Hageby i Oslo, tilbød hun sin hjelp til å handle mat, hente på apoteket eller lufte husdyr.

– Jeg skal gi hjelp med hanskene på og kommer ikke til å gå inn til folk. Men jeg leverer på døra, sier hun.

HJEMMEKONTOR: Sissel Engblom har hjemmekontor, og så sitt snitt til å bruke noe av tiden på å hjelpe andre. Foto: Bård Nafstad / NRK

Ikke redd for å bli smittet

I Skaun tar sykepleierstudenten Synne Bjugg forholdsregler for å hindre at hun selv blir smittet når hun skal rundt og hjelpe folk.

– Det handler om å planlegge litt. Sett maten på trappa, man trenger ikke møte dem ansikt til ansikt. Ikke håndhils, og vask hender før og etter, sier hun.

Emilie Kristine Christoffersen er heller ikke bekymret for at hun selv utsetter seg selv for mer smitte ved å hjelpe andre.

– Jeg tror ikke at jeg er en av dem som kommer til å bli veldig syk, hvis jeg selv blir smittet. Da er det bedre at jeg hjelper de som er i risikosonen eller som er i karantene, sier hun.

26-åringen håper at flere blir inspirert til å bidra i dugnaden.

– Det er mange historier om folk som hamstrer og tenker på seg selv først. Men vi kommer ikke til å klare oss hvis vi ikke samarbeider og hjelper hverandre.