Syklist alvorlig skadd etter kollisjon med bil

Det opplyser St. Olavs Hospital torsdag ettermiddag.

Statusen ble først karakterisert som uavklart.

Klokken 18.20 får NRK opplyst at skadene er alvorlige, men at syklisten, en mann i 60-årene, er våken, og at det går bra med ham.

Mannen blir behandlet på intensivavdelingen.

– En bil som skulle svinge av veien traff en syklist som var på vei ned mot byen, sa innsatsleder på stedet, Tor Inge Aas, til NRK etter ulykken.

– Mannen ble kastet av sykkelen med ganske stor kraft, og ut ifra det vi kan se så har han havnet godt inn i fronten på bilen, men han har moderate skader med et åpent brudd i en fot, fortalte Aas.

