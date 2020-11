Sykkeltyv siktet for å ha slått ned Dag Olav

Dag Olav Tiller oppdaget at tre personer prøvde å stjele en sykkel som sto parkert ved Skansen stasjon i Trondheim natt til 20. august i år.

Han og en kamerat var på vei heim og tyvene ble bedt om å la sykkelen være i fred. Da ble Dag Olav angrepet og slått kraftig.

Pågrep mann

En mann i 40 årene er onsdag pågrepet av politiet. Han er siktet for kroppsskade ved at han slo flere slag mot ansiktet til Dag Olav. Dette skriver politiet i ei pressemelding:

«Fornærmede mistet bevisstheten som følge av slagene og ble påført bruddskader i ansiktet».

Mannen som nå er pågrepet er siktet ved hjelp av DNA – bevis. Han nekter straffskyld i politiavhør.

NEKTER SKYLD: En mann i 40-årene nekter for at han har brukt vold før han stjal en sykkel. Foto: Edward Johansen Stenlund / NRK

Fremstilles for varetektsfengsling

De to andre, som var sammen med den siktede mannen, er identifisert.

– De er ikke mistenkt for å ha utsatt fornærmede for vold, men har status som vitner. Begge er avhørt av politiet og har forklart seg om hendelsen, sier politiadvokat Jannicke Evjen Olsen ved Trøndelag politidistrikt.

Mannen som nå er siktet for sykkeltyveri og for kroppsskade fremstilles for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett torsdag klokka 13. Han har også andre uavgjorte straffesaker hos politiet, står det i pressemeldinga.