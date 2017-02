Sykkel-NM til Trøndelag

Styret i Norges Cykleforbund har vedtatt å tildele Norgesmesterskapet i landeveissykling til Region Midt-Norge. Arrangementet vil foregå fra 18.-26. juni, og det vil bil kjørt NM-distanser både i Trondheim, Stjørdal og Levanger.

– Mesterskapet vil dermed forene Trøndelag - ett år før fylkessammenslåingen, skriver Mary-Ann Belsvik Reitan i hovedkomiteen i en pressemelding.

Hvorfor Trøndelag?

Thor Hushovd under sykkel NM i Trøndelag i 2010. Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Per Erik Mæhlum i Norges Cykleforbund forklarer at det var naturlig å velge Trøndelag som lokasjon for årets NM.

– Det er et veldig sterkt sykkelmiljø der, og vi ønsker å jevnlig ha mesterskap i de store sykkeldistrikene. I tillegg til det så er det dyktige arrangørklubber i området, så vi føler oss veldig trygge på at arrangørene kommer til å lage et vellykket arrangement, sier han.

Rekordmange proffe

Sykkel-NM i Trøndelag ble sist arrangert i 2010, og det var en stor suksess. I år kan publikum også glede seg til et ekstra spennende mesterskap, i og med at hele norgeseliten stiller på startstreken.

– Alle proffene med Kristoff og Boasson Hagen i spissen skal delta. Det gjør at det er rekordmange proffe med i år. I tillegg blir det en god blanding med de fremtidige stjernene fra juniorklassen, og det er veldig morsomt, fortsetter han.

Håper på god stemning

Hovedkomiteen: f.v. Mary-Ann Reitan, Svein Ove Eimhjellen, Asbjørn Andersen og Inge Johansen. Foto: Finn Reitan / Stjørdals-Blink

Det er krevende å arrangere sykkelritt i de store byene, men arrangørene håper det vil bli et vellykket arrangement på tross av at det kan skape litt trafikkork.

– Trafikken er en utfordring når man skal arrangere sykkelritt, så vi ber bilistene om å være behjelpelige. Målet er et vellykket arrangement med god atmosfære og bra publikumsopplslutning, sier Mæhlum.