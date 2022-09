Vil kutte en tusenlapp i gebyret til helsearbeidere

Rundt 13.000 norskutdannede studenter må hvert år punge ut totalt over 20 millioner kroner i gebyr for å få autorisasjonen de trenger for å kunne starte i yrket sitt.

Det betyr 1665 kroner per student.

Saksbehandlingen er så å si automatisert for de fleste. Minutter etter at gebyret er betalt, er autorisasjonen i boks. Det er altså ikke mye til papirarbeid studentene punger ut for.

De som ikke betaler gebyret, får ikke begynne å jobbe. Ordningen gjelder for 33 yrker.

NRK skrev om autorisasjonsordningen i sommer.

– Gratulerer med dagen, liksom. «Du har valgt å bli sykepleier, nå er du ferdig. Vi skal ha 1700 kroner», sa den nyutdannede sykepleieren, Sturla Hveding, den gangen.

Nå, to og en halv måned etter NRK-artikkelen, kan Hveding trekke bitte litt på smilebåndet.

750 kroner

– Flott at det kuttes i gebyret – men jeg står fortsatt ved at dette burde vært gratis, sier Hveding til NRK.

Han endte selv med å betale gebyret på 1665 kroner i høst for å få autorisasjonen han hadde jobbet for gjennom tre år i utdanning.

Nå har regjeringen sendt ut forslag til kutt i autorisasjonsordningen for sykepleiere og de 32 andre yrkene: At gebyret nå skal endres til 750 kroner. Et kutt på nesten tusenlappen, altså.

Sykepleien skrev om forslaget først.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har i flere år jobbet for å fjerne gebyret helt.

– Man kan kalle det et halvt gjennomslag med bismak, sier Sigrid Husøy Larsen.

Hun er leder for NSF student. I utgangspunktet mener hun, som Hveding, at det burde vært helt gratis å få autorisasjonen.

– Det er bra de senker det, men så kommer det med ei økning i utgiftene for de som kommer fra utlandet – altså ei arbeidskraft vi er helt avhengige av, sier Larsen.

– Det de har gjort er jo bare å flytte utgiftene til de utenlandske studentene, sier Sigrid Husøy Larsen. Foto: Kristin Henriksen / NSF

Dårlig velkomst

Dagens autorisasjonsgebyr er det samme for alle de 33 yrkene, uansett om utdanningen er tatt i Norge, i EU/EØS eller i land utenfor EU/EØS.

Hvis det nye forslaget går gjennom, vil det bli en endring på dette.

Mens forslaget er at norskutdannede altså skal betale 750 kroner for å få autorisasjonen sin, foreslår følgende satser for andre:

Utdannede innenfor EU/EØS: 2.500 kroner

Utdannede fra tredjeland: 3.500 kroner

– Det de har gjort er jo bare å flytte utgiftene til de utenlandske studentene. Det er veldig spesielt å bli møtt av et sånt gebyr når du tilbyr arbeidskraft som vi trenger. Det å bli møtt av et gebyr i overkant av 2500 kroner skriker ikke «velkommen hit for å jobbe», sier Larsen.

I høringsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet, heter det at søknader fra utdannede utenfor EU/EØS koster i snitt dobbelt så mye som søknader fra utdannede innenfor EU/EØS.

Høringsfristen er 14. november. Planen er at de nye takstene skal gjelde fra 1. januar 2023.

NRK har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet. Før regjeringen har fattet vedtak, vil de verken stille til intervju eller svare på spørsmål på e-post om denne saken.