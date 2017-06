Sykepleier tiltalt for uaktsomt drap

Ifølge tiltalen fikk pasienten på Snåsa sykehjem i Nord-Trøndelag 52,5 milligram morfin intravenøst, fordelt på tre sprøyter i en periode på to timer og 25 minutter.

84-åringen døde i underkant av sju timer etter hun fikk den første sprøyten, 25. august 2016, skriver statsadvokat Kaja Strandjord i tiltalen.

Døde av forgiftning

Obduksjonsrapporten konkluderte med at kvinnen døde av morfinforgiftning.

Kvinnens forsvarer advokat Harald Stabell, sier til Trønder-Avisa at sykepleieren er kjent med tiltalen, og at hun mener at det ikke finnes grunnlag for domfellelse for uaktsomt drap.

– Hun erkjenner ikke straffskyld, sier Stabel.

Mistenkelig

Dødsfallet ble rutinemessig varslet til kommunelegen, som mente dødsfallet var mistenkelig. Deretter ble politiet varslet og det ble opprettet en tilsynssak.

Den konkluderer med at det foreligger brudd på helselovgivningen, og at kommunen ikke har foretatt en risikovurdering og kartlagt hvilke forhold som kan medføre risiko for feilmedisinering.

Rettssaken går i Inntrøndelag tingrett i midten av november.