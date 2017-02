Sykefraværet i Nav er høyere enn landsgjennomsnittet

I snitt ligger sykefraværet hos Nav i Trøndelag på 7,1 prosent, omtrent en prosent høyere enn landsgjennomsnittet for alle arbeidsplasser. I mange fylker er fraværet hele 8,2 prosent i perioden januar til desember i 2016. Tallene gjelder for ansatte i arbeids- og velferdsetaten.

– Vi skulle helst sett at tallene var lavere. Vi ønsker et så lavt sykefravær som mulig, sier avdelingsdirektør i Nav Sør-Trøndelag, Bernt Asle Arntsen.

Nav i Sør-Trøndelag har et sykefravær på 7,2 prosent.

– Men så er det jo sånn i Nav, som i alle andre deler av arbeidslivet, at folk er syke. De har influensa, omgangssyke og alvorlige sykdommer.

Se oversikt over alle fylkene nederst i saken.

Krevende arbeid

Arntsen legger også vekt på at de ansatte ofte møter mennesker i vanskelige livssituasjoner.

– Det å stå i slike relasjoner over tid er krevende. Det er viktig for oss å sørge for at våre medarbeidere får påfyll av kompetanse til å stå i sånne tøffe brukermøter.

Direktør for Nav Nord-Trøndelag, Vegard Rydningen, mener sykefraværet i Nav ikke er så høyt sammenlignet med en del andre deler av offentlig sektor, som også står nære folk i vanskelige livssituasjoner. Foto: Johan Arnt Nesgård / Trønder-Avisa

Nav forvalter en tredjedel av statsbudsjettet, og de fleste medarbeiderne er ansatt i Nav stat, mens rundt fjerdedel er ansatt i kommunene. NRK har kun fått tall på sykefravær for de statsansatte, men en stikkprøver blant kommunalt ansatte, viser at sykefraværet i Midtre-Namdal i fjor lå på 10,2 prosent.

Flere av de ansatte NRK har snakket med mener Nav ikke tar godt nok vare på sine ansatte. De vil imidlertid ikke stå frem med kritikken. Direktør for Nav Nord-Trøndelag, Vegard Rydningen, forteller dette er noe de bruker mye tid på.

– Vi bruker mye tid på dette med ledere, verneombud og tillitsvalgte, sier han.

– Vi ønsker å fremstå slik at det er de samme prinsippene som ligger til grunn når vi har sykefravær internt hos oss, som når vi følger opp andre bedrifter, sier Rydningen.

Les også: Lagarbeid har kuttet sykefraværet

– Må sees opp mot sammenlignbare grupper

I Nord-Trøndelag har man det siste året fått ned sykefraværet i NAV, men fortsatt er det et stykke mellom liv og lære. Rydningen mener det er viktig å se sykefraværet i Nav opp mot sammenlignbare grupper.

– Det er store forskjeller i samfunnet. For eksempel har privat sektor og industri et forbilledlig lavt sykefravær, mens helse og omsorg i kommunene, har et veldig høyt sykefravær.

Han får støtte av avdelingsdirektøren i Sør-Trøndelag.

– Sammenlignet med en del andre deler av offentlig sektor, som også står nære folk i ulike, vanskelige livssituasjoner, er ikke sykefraværet så høyt, sier Arntsen.