Paulo (4) måtte vente i over fem timer på legevakta i Trondheim

– Hvorfor ber de oss komme til legevakta kl. 12.00, når vi ikke får komme inn til legen før klokken 17.30.

Stephanie Palomino Davadi er oppgitt over behandlingen hennes fire år gamle sønn Paulo fikk på legevakta i Trondheim sist søndag.

I et eget facebookinnlegg forteller hun om opplevelsen på legevakta.

«Hvordan er dette forsvarlig? Dette er ikke greit! Nå må dere virkelig gjøre noe», skriver hun blant annet.

Innlagt på sykehus i fjor

Gutten ble for et drøyt år siden innlagt ved St. Olavs hospital med store magesmerter. Gutten ble undersøkt for tarmslyng.

Gutten kom seg uten inngrep, men de ble bedt om å ta kontakt om de samme symptomene kom tilbake.

I helga fikk Paulo igjen store magesmerter akutt, høy feber og oppkast.

Stephanie Palomino Davadi er på reise, men samboeren ringer legevakta og får beskjed om å komme med sønnen kl. 12.00.

Det blir raskt tatt en blodprøve i fingeren, så går det fem timer uten at noe skjer.

Gutten ble varmere og varmere, og har dårlig allmenntilstand.

Det var fullt på venterommet, og ifølge Davadis samboer var det flere som ga opp og forlot venterommet.

– De orket ikke vente mer! Hva om en av de som dro var alvorlig syk?

Birgit Reisch, fungerende leder ved legevakta i Trondheim, tror strakstiltakene som er innført vil gi kortere ventetid for pasientene. Foto: Morten andersen / NRK

Strakstiltak er innført

Både tillitsvalgte og ansatte har i lang tida varslet om det høye arbeidspresset ved legevakta i Trondheim.

Innføringen av det nye journalsystemet Helseplattformen har også gitt store utfordringer.

At pasienter har måttet vente i mange timer er kjent for kommunen, særlig på natt og i helgene.

– Det jobbes på alle kanter for å forbedre situasjonen ved legevakta.

Det sier Birgit Reisch, fungerende leder ved legevakta i Trondheim kommune.

– Vi har nå styrket bemanningen, og har flere leger på vakt om natta og i helgene.

Dette merkes godt blant de ansatte.

– Trivselen og arbeidsmiljøet har blitt betydelig bedre etter at tiltakene ble satt i verk.

Det sier Daniel Granström, tillitsvalgt for de fast ansatte legene som jobber ved legevakta på dag- og nattetid.

– Ventetidene er betraktelig redusert, og vi har mye mer kontroll på pasientene.

At det likevel ble lang ventetid sist søndag, skyldes at en av legene som hadde dagvakt ble syk.

– Vi klarte ikke å skaffe vikar, men det kom flere ekstra på kveld og natt. Situasjonen ble bedre etter hvert, men dette forklarer den lange ventetida på søndag.

Stort arbeidspress og innføringen av Helseplattformen har gitt store utfordringer ved legevakta i Trondheim. Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

Sendt hjem med magevirus

Etter å ha ventet i fem og en halv time ble Paulo undersøkt av lege.

Det ble slått fast at gutten hadde magevirus, og de ble sendt hjem.

– Heldigvis gikk det fint med min sønn. Det var ikke noe farlig, og han fikk en is som plaster på såret.

Det gjorde nok godt, for automaten på legevakta med mat og drikke var ute av drift.

De skulle mye heller ha ventet hjemme, og håper andre slipper å bli behandlet på denne måten.

De ansatte i skranken forstod godt frustrasjonen, og anbefalte å ta kontakt med mediene.

– Vi støtter deg, sa de til samboeren min.