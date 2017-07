Mener svømmetrening for flyktninger må inneholde mer vannvett

– Det føltes som om jeg var teipet fast. Det ble veldig tungt å bevege hendene og føttene, sier 16 år gamle Mahmoud Bushra.

I forrige uke var han nær ved å drukne da han en varm julidag skulle svømme ut til en gul flyteball ved bystranda i Steinkjer.

– Jeg var tre-fire meter unna den gule ballen, og da kjente jeg at vannet var kjempekaldt. Så fikk jeg ikke røre på meg, og jeg sank, sier Bushra.

Heldigvis så noen på stranda hva som skjedde og reddet Bushra opp fra vannet.

Forskjell på å bade i basseng og ute

Ikke alle flyktninger kjenner farene ved å bade i norske elver og sjøer, og at det kan være store forskjeller på det å svømme inne i et basseng og ute i ei elv.

Svømmeinstruktør for flyktninger i Steinkjer kommune, Oddbjørn Floan, mener svømmeopplæring burde være en del av introduksjonsprogrammet. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Det ønsker flyktningtjenesten i Steinkjer å gjøre noe med. For andre gang arrangerer de nå svømmekurs, hvor flyktninger lærer seg å svømme og får opplæring i hjerte- og lungeredning.

– Mange kan ikke å svømme når de kommer hit, og vi ser at de har behov for det. Både for sin egen del og for ungene deres sin del, sier praksiskoordinator for Flyktningetjenesten i Steinkjer kommune, Lena Haugdal.

Denne gangen ønsker de også å lære bort mer om vannvett. Svømmeopplæringen foregår inne i basseng, men etter flere skumle hendelser ønsker de også å snakke om farer ved å bade ute, forteller svømmeinstruktør Oddbjørn Floan.

– Vi prøver å få de til å lære seg å svømme og bli trygge i vannet inne. Så må man bare lære dem om tilleggsutfordringene man får ute. Først og fremst er det forskjell i vanntemperaturen, men så er det også det med strømmer i elver og understrømmer i sjøer, sier Floan.

Heldigvis gikk det bra med Mahmoud Bushra da han sank ned i Steinkjerelva. Han tror ikke han kommer til å svømme der igjen med det første. Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Burde være en del av introduksjonsprogrammet

Floan forteller at de hadde en episode for noen dager siden, hvor en person hoppet ut i vannet på dypet og ikke kom opp igjen.

– Han hadde fått panikk da han ikke kunne stå på bunnen, og jeg måtte hoppe ut og dra ham inn, forteller han.

Floan mener vannvett er kunnskap alle burde få.

– Når det gjelder flyktningene så skulle dette vært en del av introduksjonsprogrammet, sier han.

Bushra har selv deltatt på svømmekurset, og kan å svømme, men han var ikke forberedt på at vannet skulle være så kaldt.

– Jeg har lært å ikke bli lurt av vannet når det er varmt ute. For det kan være kaldt. Hvis du synes vannet er kaldt, ikke svøm i det i det hele tatt, sier han.