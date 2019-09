«Å få brettet ut en fortid man har lagt bak seg er selvsagt ikke gøy. Samtidig kan jeg ikke rømme fra fortiden og endre den jeg har vært.» sier ordførerkandidat for Ørland Frp, Trond Magnus Brekstad.

Uttalelsen står på Ørland Frp sine facebooksider etter at VG i dag fortalte nyheten om at den lokale toppolitikeren er dømt for flere tilfeller av bedrageri. Blant annet mot ulike firma og privatpersoner. Han har også drevet selskap som ble slått konkurs i 2015, hvor kreditorene til sammen har 4,1 millioner kroner i utestående beløp.

– At Trond Magnus Brekstad er dømt for bedrageri var en stor overraskelse for meg, sier ordfører i Ørland kommune, Tom Myrvold (H) til NRK.

Brekstad er medlem av både formannskapet og kommunestyret. Varaordfører Therese Eidsaune (H) er ikke like overrasket.

– At han har en fortid er kjent på bygda. For å være ærlig tror jeg ikke folk på Ørlandet reagerer så mye på oppslaget i media, fordi folk er kjent med dette. Han er ikke den første Frp - politikeren som har vært straffet, sier Eidsaune til NRK.

Dette er noen av punktene vår 1.kandidat brenner for, Trond Magnus Brekstad og Ørland FRP skal gjøre Ørland kommune til en trygg og god kommune å bo i med gode tilbud for alle! Publisert av Ørland FRP Tirsdag 13. august 2019

– Han oppførte seg som en kjeltring

To dommer VG har fått innsyn i, forteller hvordan Brekstad har begått åtte bedragerier og et grovt bedrageri mot enkeltpersoner og bedrifter flere steder i Norge.

En av privatpersonene er Merete Antonie Bratvik. Hun har vunnet søksmål mot Brekstad hvor han ble dømt til å betale 900 000kr i erstatning og saksomkostninger. Hun sier til VG at hun ikke har sett noe til pengene.

Bedriften Fosenskilt er en av de mindre bedriftene hvor Brekstad også står i gjeld.

– Han oppførte seg som en kjeltring. Jeg tror ikke han hadde planer om å betale meg noe som helst, helt fra starten av, sier daglig leder Dag Håvard Askim i Fosenskilt til NRK.

Fosenskilt har et ubetalt krav på 71 763 kroner mot Brekstad, som ble meldt inn til bostyreren i 2015.

Etter den tid har Brekstad og firmaet Fosen Vaktmesterservice (FVS) skrevet to kontrakter med Forsvarsbygg om blant annet støyisolering av hus i forbindelse med kampflybasen som bygges på Ørlandet. Kontraktene har en samlet verdi på 39,5 millioner kroner.

– Opplysningene som kommer fram i media nå er ikke akkurat hyggelig lesning. Vi vil se på alle forhold av det som er trukket frem. Men det er for tidlig for meg å si noe om dette vil ha noen konsekvenser for kontraktene med Brekstad eller ikke, sier eiendomssjef i Forsvarsbygg Kampflybase, Carl Oscar Pedersen.

Trond Magnus Brekstad sitt firma Fosen Vaktmesterservice (FVS) har kontrakter med Forsvarsbygg om utføring av støytiltak i svært mange boliger rundt kampflybasen på Ørlandet. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden, NRK

Brekstad trekker spesielt fram sitt forhold til Forsvarsbygg i innlegget på Facebook:

«En av mitt firmas kunder er Forsvarsbygg. VG mener jeg ikke har opplyst dem om at jeg er domfelt. Forsvarsbygg kjenner min fortid og på etikkskjemaet jeg måtte fylle ut skulle de kun ha domfellelser for de siste fem årene. Jeg har ikke gjort noe straffbart på 10 år.»

– Flesteparten av opplysningene som kommer fram er gamle forhold, og er ikke avvisningsgrunn for oss, selv om de ble kjent etter kontrakt, sier Pedersen til NRK.

Brekstad har blant annet skrevet under et etisk egenerklæringsskjema.

– Men syns du det hadde vært rimelig om Brekstad hadde informert dere bedre enn hva han har gjort?

– Ja, jeg hadde forventet det, sier Pedersen. Han understreker at det er altfor tidlig å si noe om forholdet videre mellom Forsvarsbygg og FVS før alle fakta er gjennomgått.

Eiendomssjef i Forsvarsbygg Kampflybase, Carl Oscar Pedersen, sier en del av opplysningene om Fosen Vaktmesterservice kommer brått på Forsvarsbygg. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

En respektert entreprenør

Folk i lokalmiljøet berømmer Brekstad for å gjøre en svært god jobb med støyisoleringen.

Han skal stå veldig høyt i kurs blant folk som har fått arbeid utført på husene sine de siste årene.

– Det har vært topp fra start til slutt. Alt har vært levert til rett tid og etter avtale. Alle huseierne jeg har vært i kontakt med er svært fornøyde med jobben som er gjort, sier Lars Arne Raanes som er den som bistår huseiere i støyisoleringsprosjektet for Støygruppa på Ørland.

Eidsaune tror tidspunktet for den negative omtalen i media ikke er tilfeldig.

– Dette er en skittpakke fra en eller annen. Når en politiker har en slik fortid som er kjent for mange, kan politikeren på ett eller annet tidspunkt bli fritt vilt. Det har skjedd nå, sier Eidsaune.

Lokalpolitikeren sier at Høyre respekterer valget Frp sin nominasjonskomité har gjort av kandidat. Men hun tror ikke en politiker med Brekstad sin bakgrunn hadde sluppet gjennom en nominasjonsprosess i Høyre.

– Jeg har selv sittet i nominasjonskomité, og særlig når det gjelder ordførerkandidaten så må man se på flere forhold og hele personen sitt liv, og vurdere om dette er en kandidat som er egnet, sier Eidsaune.

Hun legger til at de har et svært godt samarbeid med Brekstad, og at han er en veldig skvær og hyggelig person å jobbe sammen med.

Brekstad ønsker ikke å kommentere saken til NRK, utover det han har skrevet på Facebook.