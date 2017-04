Svensson har funnet seg til rette i AZ

I slutten av januar byttet trønderen ut Rosenborg med AZ. To måneder etter overgangen sitter han igjen med en god følelse.

– Det går bra. Jeg har spilt mye, funnet meg til rette og trives veldig bra i byen og landet, sier Svensson til NTB.

AZ Alkmaar er blant lagene som kjemper om europacupspill neste sesong.

Ivrig etter å få vise seg frem

Svensson har fått mye spilletid den siste tiden. På treningsfeltet merker han ikke så stor forskjell fra å være i Rosenborg.

– Det er mye av det samme, men nivået på ligaen er litt høyere. Samtidig er det et nivå jeg føler jeg kan hevde meg på. Jeg tror de (klubben) er fornøyd med meg hittil, så da er det bare å kjøre på.

Høyrebacken var naturlig nok ivrig etter å få vist seg fram da han fikk sjansen. I starten kunne det bli vel mye av det gode.

– Jeg fikk vel nesten tre gule kort på mine tre første kamper, så det luktet vel kanskje litt overtenning. Det er klart man vil vise seg fram for nye supportere, medspillere og trenere. Jeg føler jeg har spilt ganske gode kamper og vært stabilt god. Jeg tror jeg har gjort et godt inntrykk.

Vil tilbake til Rosenborg etterhvert

24-åringen var lørdag på plass på Lerkendal og så Rosenborg slå erkerival Molde 2–1.

– Det er godt å komme hjem en tur. Dette er første gang jeg er i Trondheim etter at jeg flyttet. Jeg håper ikke jeg har satt et punktum her (i Rosenborg), men et komma. Planen er å komme tilbake. Nå prøver jeg å være rundt litt og se hvor langt jeg kan nå, sier Svensson.

AZ-proffen kom med i Lars Lagerbäcks første kamptropp som norsk landslagssjef, men slapp aldri til i 0-2-tapet for Nord-Irland.