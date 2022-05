Svenske reineiere mistet beiteland – flyttet flokken til Norge

– Ingen av oss som jobber her, har vært borti dette tidligere, sier reindriftsdirektør hos Statsforvalteren i Trøndelag, Siv Merethe Belbo.

Tidligere denne uka fikk hun en nokså spesiell sak i fanget, da det viste seg at svenske reineiere har flyttet en stor del av flokken sin over grensa til Norge.

Belbo anslår at det er snakk om flere tusen reinsdyr som nå befinner seg i Femundsmarka – et område det ikke skal befinne seg noe rein på denne tida av året.

Dyrene tilhører reinbeitedistriktet Ruvhten sijte, som holder til i Herjedalen i Sverige.

Ifølge SVT har reineierne i lang tid vært i konflikt med grunneierne i området. Det har ført til at distriktet har blitt utestengt fra sin tradisjonelle beitemark.

Da valgte de altså å benytte seg av norsk mark i stedet.

Reindriftsdirektør hos Statsforvalteren i Trøndelag, Siv Merethe Belbo, sier hun har full forståelse for situasjonen til de svenske reineierne. Foto: Solvår Flatås / NRK

Hevder rett til norsk mark

– Svenske reineiere brukte dette landet før det kom en ny grenselov i 1972, og de mener derfor de har en rett til å være i Norge ut fra alders tids bruk, sier reindriftsdirektør Belbo.

Men norske myndigheter er nødt til å forholde seg til den nye grenseloven, som tydelig sier at det ikke skal være svensk rein på norsk side.

Derfor har myndighetene gitt reineierne beskjed om å fjerne flokken.

Dette får lederen i reinbeitedistriktet, Marcus H. Rensberg, til å fortvile.

Marcus H. Rensberg er leder for det svenske reinbeitedistriktet. Han er oppgitt over at de blir jaget vekk uansett hvor de befinner seg. Foto: SVT

– For at vi ikke skulle havne i en konflikt, så flyttet vi en stor del av flokken inn i Norge. Og nå sier altså den norske staten at vi ikke skal være der og må flytte dem, sier han til SVT.

– Hvor faen skal vi gjøre av oss da?

Ikke lov med svensk rein

Reindriftsdirektøren sier hun har stor forståelse for at de svenske reineierne er i en desperat situasjon – dyrene trenger tross alt et sted å være og beite.

Men her er norske myndigheter nødt til å sette hensynet til norske reinbeitedistrikter først, forklarer Belbo.

Om vinteren pleier nemlig to norske flokker å beite i akkurat dette området. En del av grunnen til at det ikke skal være reinsdyr her nå, er for å la marka hvile og gro opp igjen til neste vinter.

– Uansett har vi altså også et grenselovverk som sier at vi ikke skal ha svensk rein her.

Kan ty til tvangstiltak

De svenske reineierne har foreløpig ikke svart på pålegget om å flytte flokken tilbake til Sverige.

Belbo sier de har dårlig tid, for etter hvert som snøen smelter blir det vanskeligere å drive flokken tilbake med skuter.

I tillegg er det snart tid for kalving, og da må reinflokken være i ro. Å la dem kalve på norsk side vil man unngå, fordi simler gjerne trekker tilbake til de samme kalvingsplassene – da vil man få et problem til neste år igjen.

Om reineierne ikke flytter flokken, kan norske myndigheter ty til tvangstiltak.

– Vi kan gå inn med tvangsmulkt, og i verste fall kan vi ta helikopter og flytte dem selv, sier Belbo.

– Men det er ikke noe vi ønsker. Vi håper vi får dette til med dialog og forståelse.

Presset beitemark

Reindriftsdirektøren synes denne saken er lei, fordi den viser hva mange reineiere må stri med.

Tap av reinbeiteareal over tid er nemlig en stor utfordring både på norsk og svensk side, ifølge Belbo.

– Det er stadig større press på utmarksressurser fra andre sterke interesser som ikke er forenlig med reindrift, som for eksempel hytteutbygging og industri, sier hun.

– Både norske og svenske myndigheter er gjort kjent med denne saken, og jeg håper den kan bidra til å synliggjøre de utfordringene reindriftsutøvere har på redusert beiteareal.