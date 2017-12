Sveaas tror på sterkere Norske Skog etter konkurs

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Nå er selskapet konkurs. Nå blir det oppnevnt en bobestyrer, men de syv fabrikkene går som normalt framover, sier styreleder Christen Sveaas i Norske Skogindustrier ASA.

NRK møtte styrelederen i skifteretten i dag etter at selskapet ble begjært konkurs.

– Vi er lei for at vi ikke greide å få til en løsning. Ut av dette kommer et friskere og bedre Norske Skog, all den stund konkursen innebærer at man blir kvitt en betydelig andel gjeld.

Auksjonsprosess

Papirprodusenten Norske Skog har i flere måneder kjempet for å unngå konkurs, og fristen for å bli enige om en redningsplan ble utsatt en rekke ganger.

Selskapet skriver at Norske Skogs drift vil fortsette å operere som normalt. For ansatte, leverandører og kunder vil det være normal drift uten endringer. Konkursen i Norske Skogindustrier ASA er av finansiell karakter og i all hovedsak kun relevant for aksjonærer og obligasjonseiere i Norske Skogindustrier ASA.

Selskapet skriver videre at Oceanwood, majoritetseieren av den sikrede obligasjonen (SSN), har startet prosessen for å tiltre SSNs pantesikkerhet i Norske Skog AS. Eierskapet av Norske Skog AS, morselskapet for alle forretningsenhetene, vil derfor bli overført til nye eiere gjennom en auksjonsprosess. Oceanwood har inngått et joint venture (JV) med Aker, med den hensikt å kjøpe og operere Norske Skog AS.

Sammen tilbyr de finansiell støtte til Norske Skog gjennom auksjonsprosessen.

– Norske Skog AS sine forretningsenheter er attraktive med ledende konkurranseposisjoner i sine respektive markeder. Vi er derfor veldig fornøyede med å observere både sterk finansiell og operasjonell interesse for Norske Skogs drift, sier Sven Ombudstvedt, styreformann i Norske Skog AS.

Ønsker nye sterke eiere

Konsernsjef Lars Sperre. Foto: Norske Skog

Konsernsjef i Norske Skog, Lars P.S. Sperre, håper selskapet kan få nye sterke eiere.

– Vår hovedoppgave fremover er å tilrettelegge for auksjonsprosessen og sikre at Norske Skog AS får en ny sterk eier. Samtidig vil vi fortsette å utvikle driften og ser frem til et nytt strategisk fokus med nye eiere, sier Sperre.

Fra før er det kjent at blant annet Kjell Inge Røkke er interessert i å kjøpe seg inn i Norske Skog.

Tillitsvalgt ikke bekymret

Tillitsvalgt Svein Erik Veie Foto: Karl Jørgen Marthinsen

– Det har vært jobbet med en løsning i lang tid for å unngå konkurs. Alle steiner er snudd, og styret klarte ikke å finne en løsning, sier tillitsvalgt ved Norske Skog på Skogn, Svein Erik Veie.

Han mener man har kommet fram til en god løsning.

– Jeg er veldig trygg på at driften vil bli ivaretatt på en god måte, til de beste for leverandører og de ansatte. Ingen har noe å frykte for framtiden, slik jeg ser det, sier Veie.