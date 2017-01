Suste forbi UP i 141 km/t i 80-sone

Utrykningspolitiet beslagla natt til søndag to førerkort under en laserkontroll på E6 ved Kroppanbrua.

Høyeste målte hastighet var 141 kilometer i timen. Det er 61 kilometer i timen høyere enn det som er tillatt på stedet. Fartsovertredelsen kvalifiserer til ubetinget fengselsstraff.

– Føreren samtykket i førerkortbeslag, sier operasjonsleder Ebbe Kimmo i Sør-Trøndelag politidistrikt til NRK.

– Ingen glipp

En annen fartsglad bilist mistet lappen etter å ha blitt målt til 133 kilometer i timen.

– Det er snakk om veldig høye hastigheter. I formildende retning kan man si at de ble tatt på et tidspunkt da det er lite trafikk. Men i skjerpende retning var begge klar over hvor fort de kjørte. Dette var ingen glipp. Man er fullstendig klar over at lappen ryker, sier Kimmo.

UP gjennomførte også kontroll på Byåsen tidligere om natta. Der fikk to bilister med seg et forenklet forelegg hver for høy fart. Høyeste målte hastighet var 74 kilometer i timen i 50-sona.