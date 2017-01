Sushikrangel havner i konfliktrådet

Like ført jul følte en sushirestaurant-eier seg lurt da en mann ba om å få gratis sushi til Kreftforeningen, men tok med seg maten i et 30-årslag. Kreftforeningen i Midt-Norge bekrefter at mannen ikke har noen med dem å gjøre. De mener at navnet deres har blitt misbrukt og saken havner derfor nå i konfliktrådet. Dette melder Adressa.