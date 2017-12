Supporterne om RBKs Dubai-planer: – Det er skivebom og skammelig feilvurdert

Talsperson for Kjernen, Espen Viken. Foto: Morten Andersen / NRK

– Dette hadde vi ikke forventet av Rosenborg, vi syns det er begredelig. Å legge en treningsleir til et land som er så uglesett og etter hvert tydelig belyst som Dubai, er rett og slett forkastelig. Det sier talsperson for supporterklubben Kjernen, Espen Viken.

Rosenborg har valgt Dubai som treningsleir i januar, noe som er kontroversielt. Byen som er en del av de de forente arabiske emirater, er kjent for blant annet for å ha forbud mot homofili. Klubber som Molde og FC København har tidligere fått kritikk for å reise til Dubai.

Nå er det RBKs tur å kjenne vreden fra egne supportere.

– De har sikkert mange gode grunner for å legge treningsleiren dit, men det er skivebom og skammelig feilvurdert, sier Viken til NRK.

Det var Adresseavisen som først skrev om RBKs Dubai-planer.

Malmö trakk sine reiseplaner

Den svenske klubben Malmö hadde også planer om å reise til Dubai. Men klubben valgte senere å endre sine planer på grunn av landets holdninger til enkelte temaer.

– Vi synes ikke MFF skal sponse en stat som straffer homoseksuelle og slaver, var ordlyden fra Malmös svenske supportere.

Kjernen håper Rosenborg velger å gjøre det samme.

– Jeg håper Rosenborg tar til vette når de får tilbakemeldingene. Dette klarer de å justere på hvis de vil, sier Viken.

Tvilte seg frem til et ja

Styreleder i Rosenborg Ivar Koteng, sier klubben hadde sine tvil om å reise til Dubai.

– Det var først og fremst treningsforholdene og motstanderne som gjorde det til et alternativ. Det var det politiske synet med blant annet homofile og kvinner som gjorde at vi tok en ekstra vurdering på det. Vi snakket med blant annet utenriksdepartementet, og landet på at vi kunne gjøre det.

Koteng skjønner at reaksjonen kommer, men håper likevel det kan føre noe godt med seg at klubben velger å reise.

– Det var ikke optimalt, men det å reise og påvirke med vår livsstil kan jo være med å bidra til at forholdene blir bedre i det landet vi reiser til, sier styrelederen til NRK.

Tror du at dere klarer å påvirke på noe vis?

– Diplomati er noe som sannsynligvis virker litt i hele verden.

– Sier seg selv hva RBK står for

Til Adresseavisen sier Stig Inge Bjørnebye følgende:

– Det er mange steder i verden hvor kulturen er annerledes enn vår, og hvor man har helt andre religiøse overbevisninger. Vi må stå inne for vårt verdisyn, og jeg mener det sier seg selv hva RBK står for, som at vi har nulltoleranse for homofobi og den type ting. Norske myndighetene oppfordret til at vi skulle reise, da de erfarer at dialogen med Emiratene påvirkes positivt med norsk tilstedeværelse.

– De jobber diplomatisk med kontroversielle forhold, og tilstedeværelse er ikke det samme som full støtte av alt myndighetene på stedet står for, sier Bjørnebye til Adresseavisen.