Superklatrer har gjort Flatanger verdenskjent

I taket på den enorme Hanshellern henger verdens beste klatrer, 20 meter over fjell, stein og oss. Han ser ut som en edderkopp, men så faller han ned.

Heldigvis har han som edderkoppen også sikring, og Adam Ondra har gjort dette mange ganger før, for det har blitt mye trening og feiling.

Se Adam Ondras spektakulære klatring i Flatanger Du trenger javascript for å se video.

Mye oppstyr

Sju reiser til Flatanger har det blitt før han i år klarte å komme seg gjennom verdens vanskeligste klatrerute, og da ble det oppstyr.



BBC og CNN og en rekke verdensmedia har omtalt bragden. Han klatret ruta Silence i Hanshelleren uten å henge i sikringa en eneste gang. Den har et midtparti der man må gjennom ti ekstremt krevende bevegelser, mens man henger opp ned.



Adam Ondra har gitt Flatanger mye oppmerksomhet. Foto: Kjartan Trana / NRK

Dette er altså klatring som bare i dette midtpartiet er helt i verdensklasse og nær umulig å gjennomføre.

– Det er veldig, veldig vanskelig, og har tatt meg lang tid å lære, sier han.

– Helt spesiell

Adam Ondra forklarer at Hanshelleren i Flatanger er helt spesiell.

– Granitten er som forma av gud for å klatre i. Det finnes ikke noe lignende i verden, mener han.

Hanshelleren ble oppdaget som klatremål på midten av 1990-tallet da folk fra miljøet rundt Trondheim fant fram hit. Thomas Vekve bor nå i Molde, men var en av de første klatrerne som kom til Hanshelleren.

Thomas Vekve var en av de første som klatret i Hanshelleren. Foto: Kjartan Trana / NRK

– Jeg synes det er veldig bra det Ondra gjør. Det er langt utenfor vår liga, og det er kjekt å se at det er så stor aktivitet her. Dette er et kjent sted rundt om i verden blant klatrerne, mener Lekve.





Verdens beste klatrer gikk i fjor den loddrette veggen på El Capitan i Yosemite nasjonalpark, USA. Det amerikanske klatrere brukte åtte år på, kopierte Adam Ondra på en måned. Bragden gjorde at det tok av rundt fjellklatreren.

Større potensial

Da NRK var på besøk klatret 25 mennesker rundt om i den enorme Hanshelleren.

– Men området har et enda større potensial, både for enkle ruter og for dem som bare vil prøve seg, sier Ondra som snart kommer tilbake.

– På venstre side har du høykvalitetsruter som er mye enklere, som mange klatrere vil sette pris på, sier han.