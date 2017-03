Super-Klæbo nesten sambygding med Bjørgen

Bjørgen er selv fra den bitte lille bygda med rundt 200 innbyggere i Midtre Gauldal kommune i Sør-Trøndelag.

Og mens det ble gull nummer to i årets VM for Bjørgen i Lahti tirsdag, mener hun at man ikke kan forvente gull av 20-åringen fra Trondheim.

Marit Bjørgen har allerede tatt to gull i VM. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det blir interessant å følge ham. Han har absolutt potensial, men vi skal huske på at han er en ung gutt også. Jeg synes at han er en ærlig gutt. Han er tøff og offensiv og har tro på det han gjør selv. Det er en kandidat for framtida, sa Bjørgen.

Allerede i Ruka i november var Bjørgen fullstendig klar over anene til hyperraske Klæbo.

– Jeg er imponert. Jeg har faktisk hørt at det er kvart Rognes-bygg i ham også, sa Bjørgen den gang.

Langrennsgenene i Trøndelag er viden kjente. Det er ikke få langrennsløpere som har kommet fra de to fylkene i Midt-Norge.

Tilskuer

Onsdagens klassiske 15 kilometer må Bjørgen se fra rommet i deltakerlandsbyen i Vierumaki. Da har hun allerede gjennomført dagens treningsøkt i området rundt det lille stedet en halvtimes kjøring fra Lahti.

Egentlig skulle det ha vært pressetreff med stafettjentene tidligere på dagen, men det treffet ble det ikke noe av. Løpere som har konkurrert dagen før slipper som oftest å delta på et pressetreff, og det gjelder i hvert fall Marit Bjørgen, som i tillegg måtte inn til Lahti på ny tirsdag kveld for å delta på nok en medaljeseremoni.

Tre trøndere

Trønderne er godt representert på 15-kilometeren. Oslo-løperen Martin Johnsrud Sundby fra Røa er kanskje den største favoritten, men de tre øvrige nordmennene på start er alle trøndere. Trolig må de kjempe om plasseringer litt bak Sundby.

På en god dag har alle tre medaljepotensial. Både Didrik Tønseth og Johannes Høsflot Klæbo er fra Trondheim og representerer Byåsen IL, mens Niklas Dyrhaug er fra Tydal sørøst i Sør-Trøndelag.

Nordtrønderen Emil Iversen var lenge inne på laget, men ble vraket etter innsatsen på sprinten og lagsprinten.