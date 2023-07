«En sunn sjel i et sunt legeme», heter et eldgammelt uttrykk. Mennesket har altså lenge hatt ei oppfatning av at det er en sammenheng mellom mental helse og fysisk helse.

Nå har israelske og tyske forskere undersøkt hva riktig kosthold og nedgang i vekt kan bety for helsetilstanden til de små grå.

Studien er nylig publisert i det anerkjente tidsskriftet eLife.

Lege Tor Strand er ekspert på ernæring og er professor ved Senter for internasjonal helse. Foto: Sverre Christian Jarild / VKM

– Jeg synes dette er ufattelig interessant, sier lege Tor Strand.

Han er professor ved Universitetet i Bergen og lege ved Sykehuset Innlandet.

– Forskerne har på elegant vis greid å måle at kosthold og en lettere kropp har en tydelig effekt på hjernen, sier Strand.

Ikke ekstrem fedme

Forskerne undersøkte ei gruppe på 102 personer i Israel, som alle var overvektige og hadde mye fett i blodet.

93 av dem var menn, og alle hadde passert tretti. Gjennomsnittsalderen var på litt over 51 år.

Gruppa som ble undersøkt hadde en kroppsmasseindeks, BMI på rundt 30 i gjennomsnitt. Dette er akkurat på grensa mellom det som regnes som overvekt og det som regnes som fedme.

For å gi et bilde, ville en mann på 180 cm med BMI på 30, veie omtrent 97 kilo. Ei kvinne 165 cm ville veie rundt 82 kilo.

Dr. Gidon Levakov fra Israel har fått internasjonal oppmerksomhet på grunn av forskninga si. Foto: Privat

Gidon Levakov er hovedforfatter i forskningsrapporten fra Ben-Gurion-universitetet i Israel.

– Vi valgte ut folk som var overvektige, nettopp fordi vi ønska å undersøke hvordan ei tydelig endring i livsstil ville slå ut, forteller Levakov i en e-post til NRK.

Middelhavsdiett i ett og et halvt år

I 18 måneder måtte gruppa leve på sunn mat, som i store deler var basert på et typisk middelhavskosthold. Det innebar mye grønnsaker og valnøtter, og at fisk og kylling erstatta kjøtt fra sau og ku.

Et typisk matfat i landene rundt Middelhavet. Foto: Pixabay

Mennene spiste 1500–1800 kilokalorier (kcal) hver dag mens kvinnenes inntak var på 1200–1400 kcal.

Alle deltakerne fikk også et gratis medlemskap på et helsestudio og et kursopplegg som oppfordra til fysisk aktivitet. Deltakerne hadde likevel ingen krav om at de måtte trene i perioden.

Etter at de 18 månedene var over hadde gruppa ikke gått veldig mye ned i vekt. I gjennomsnitt hadde de slanka vekk 2,3 kilo.

Det vil si at de aller fleste i gruppa fortsatt var overvektige eller hadde fedme, da dietten var over.

Men for hjernene deres hadde månedene med sunt kosthold en oppsiktsvekkende effekt.

Tok bilder av hjernen

Før de 102 deltakerne ble satt på dietten hadde hjernene deres blitt skanna i en MR-maskin. Samtidig ble det også målt hvor mye fett deltakerne hadde i levra.

– De detaljerte bildene fra skanningene ble brukt til å vurdere de funksjonelle forbindelsene mellom ulike områder i hjernen, forteller forsker Gidon Levakov.

En MR-maskin gir detaljerte bilder av kroppens indre. Foto: MPI of Psychiatry / Illustrasjonsfoto

Slik fikk forskerne et tydelig mål på hvor langt aldringa av hjernen hadde kommet hos personene i gruppa, før de endra kostholdet.

Etter ett og et halvt år med sunt kosthold ble det tatt nye MR-bilder av hjernene til de 102.

Resultatene var tydelige. Hjernene til deltakerne hadde vært gjennom en foryngelseskur.

Yngre hjerne og sunnere kropp

I snitt var hjernene til deltakerne nesten 9 måneder yngre enn det som var forventa hvis de ikke hadde endra kostholdet.

Reduksjonen i forventa aldring ble oppnådd med kun én prosents nedgang i kroppsvekt.

Fettverdiene i levra hadde også gått markant ned. Mye fett i levra er en av risikofaktorene for å utvikle Alzheimer.

Ifølge forskerne kan et sunt kosthold over tid ha merkbar betydning for hjernen, selv om nedgangen i kroppsvekt ikke er så stor. Foto: Colourbox

Mengden av det farlige fettet som ligger dypt inne i kroppen i mageregionen hadde også blitt mindre.

Dette fettet er kjent for å ha en sammenheng med hjertesykdom og utvikling av diabetes type 2. Forskning har tidligere vist at denne typen diabetes kan gi økt risiko for demens.

Professor Tor Strand er begeistra over at forskerne i Israel har funnet en metode som kan gi et mål for sammenhengen mellom kosthold og aldring av hjernen.

– Med hjernebildene, og kunnskapen om forventa aldring, kan de nokså objektivt vise hvor viktig et sunt kosthold er for å ta vare på hjernen, sier Strand.

Slik kan MR-bilder av hjernen se ut. Foto: Getty Images / iStock

Håper på mer forskning

Gidon Levakov mener det hadde vært interessant å forske mer på kosthold og hjernehelse hos normalbefolkninga, og ikke bare i gruppa som er overvektige og har fedme.

Det var også svært få kvinner med i studien, og han synes det bør det forskes mer for å få bedre forståelse av begge kjønn.

– Hvor mye «yngre» kan en hjerne faktisk bli med en sunn diett over en lengre periode?

– Det er et godt spørsmål, men siden dette er en av de første studiene som demonstrerer den gunstige effekten av endra livsstil på hjernealder, er det foreløpig vanskelig å si noe konkret om de langsiktige effektene, mener Levakov.

Levakov tror at forskninga på samspillet mellom mage-tarm-systemet og hjernen vil gi flere viktige svar i åra som kommer.

Han mener dét kan gi ny forståelse av både atferd, følelser og mentale prosesser hos mennesket.