Styret i Norske Skog begjærer trolig selskapet konkurs

Selskapet skriver at det nå er lite sannsynlig at det blir enighet rundt rekapitaliseringen av Norske Skog.

Børsmeldingen kommer samme dag som Kjell Inge Røkkes Aker og hedgefondet Oceanwood melder i en felles børsmelding at de ønsker å by på Norske Skog AS. Framstøtet kom overraskende på styreleder i morselskapet Norske Skogindustrier, Christen Sveaas.

– Det kan bety konkurs, sa han mandag morgen til Dagens Næringsliv.

Aksjen faller drastisk etter meldingen. Norske Skog er nå ned over 60 prosent og handles for rekordlave 0,26 kroner aksjen, ifølge avisa.

I en børsmelding sier styret at det gleder seg over at Aker sammen med Oceanwood har tatt en rolle sammen i rekapitaliseringen av Norske Skog-gruppen.

Vil sikre videre drift

Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker ASA, sier til NRK torsdag at de har fulgt med på situasjonen i Norske Skog i en årrekke. Han bedyrer at hensikten med oppkjøpet er å sikre den videre driften av selskapet, og gjøre det «større og sterkere».

– De aller fleste ansatte er i de operative virksomhetene som nå skal selges. For Oceanwood og Aker er det viktig å sikre kontinuitet og forutsigbarhet for de operative virksomhetene. Det gjelder også arbeidsplassene knyttet til dette.

– Kan dere garantere at ingen mister jobben som følge av oppkjøpet?

– Garantier gir vi aldri, men vårt ønske og ambisjon er å bygge et større og sterkere Norske Skog, ikke å skalere det ned.

Kjell Inge Røkkes Aker og hedgefondet Oceanwood melder i en felles børsmelding at de ønsker å by på Norske Skog AS. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Har kjempet mot konkurs

Papirprodusenten Norske Skog har i flere måneder kjempet for å unngå en konkurs. Fristen for å bli enige om en redningsplan er blitt utsatt en rekke ganger.

Dagens nyhet betyr at aksjonærenes verdier i Norske Skogindustrier ASA i realiteten er tapt, inkludert for styreleder og største aksjonær Christen Sveaas.

– Mulig å tjene penger

Akers konsernsjef Eriksen sier at Norske Skog har vært preget for mye gjeld, men er overbevist om at det er mulig å gjøre det lønnsomt i fremtiden. Foto: Berit Roald / SCANPIX

Nyheten kommer samme dag som Norske Skog slapp tall fra tredje kvartal som viser tap på ni millioner kroner. Til sammenligning hadde konsernet et overskudd på 190 millioner kroner i samme periode i fjor, skriver Dagens Næringsliv. Resultatet er imidlertid langt bedre enn i andre kvartal i år, da Norske Skog tapte 546 millioner kroner.

Akers konsernsjef Eriksen sier at Norske Skog har vært preget for mye gjeld, men er overbevist om at det er mulig å gjøre det lønnsomt i fremtiden.

– Nå kan alle krefter brukes på å drive selskapet best mulig. Det vil fortsatt være etterspørsel etter Norske Skogs produkter. Da handler det om å produsere dette til lavest mulig kostnad, sier Eriksen til NRK.