Styreleder om at sjefen for Helseplattformen går av: – Et voldsomt press

Torbjørg Vanvik går av som sjef for Helseplattformen med umiddelbar virkning. Det bekrefter styreleder Helge Garåsen til NRK torsdag.

Ansatte i Helseplattformen AS blir orientert om avgjørelsen på et allmøte torsdag. Det skriver Adresseavisen, som meldte om saken først.

At Vanvik går av er en enighet mellom henne og Garåsen, forteller styrelederen. Han forteller at en tøff arbeidsbelastning og voldsomt arbeid er noe av grunnen til avgangen.

– Det har vært et voldsomt press med tanke på til ulike hendelser og voldsomt arbeid for å få løsningen til å bli god. Nå er det behov for at noen med friske krefter kan komme inn og overta den stafettpinnen, sier Garåsen.

Planen er å ha på plass en konstituert leder for Helseplattformen neste uke. Og så skal de i gang med en prosess for å ansette en ny, permanent leder.

– Vi trenger en person som kan bidra til å videreutvikle dette slik at det blir en svært god løsning for alle parter. Pasienter og ansatte, forteller styrelederen.

Helseplattformen Ekspandér faktaboks Helseplattformen har ansvar for å gjennomføre innføringen av en ny og felles pasientjournal for helsetjenesten i Midt-Norge

Prosjektet eies av Helse Midt-Norge RHF, Trondheim kommune og åtte andre kommuner

Helseplattformen ble innført i Trondheim kommune i april. I november ble den innført ved St. Olav og seks andre kommuner i Trøndelag

Så langt har 24 av 66 kommuner signert avtalen, og dermed blitt eiere i selskapet. Målet er å få alle kommuner i Midt-Norge med på laget, men foreløpig er flere avventende.

Dersom alt går etter Helseplattformens plan vil løsningen tas i bruk av 40.000 ansatte i helsetjenesten

720.000 innbyggere vil da kunne få tilgang til sin egen journal digitalt gjennom løsningen

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har oppfordret alle kommuner i Midt-Norge til å bli med på Helseplattformen.

16.000 brev på avveier

Tirsdag denne uka ble det kjent at 16.438 elektroniske brev ikke har kommet frem dit de skulle.

Omtrent halvparten av brevene er innkallinger til timer ved St. Olavs hospital.

– Det er potensielt veldig alvorlig hvis det er noen som ikke har fått den informasjonen de skal ha og det er i tillegg helt uakseptabelt at det er sånn, sa styreleder i Helseplattformen, Helge Garåsen tirsdag.

Stig Slørdahl, administrerende direktør Helse Midt, beskriver situasjonen som krevende.

– Det er svært krevende og svært alvorlig den situasjonen vi nå har havnet i. Nå er vi nødt til å jobbe knallhardt for å sikre pasientene i dette, sier han.

– Jeg har stor respekt for at styret og ledelsen nå har kommet frem til at man må ta grep. Jeg har stor forståelse for det resultatet, sier Stig Slørdahl. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Feilen ble oppdaget i forrige uke da prøvesvar som skulle ha kommet, ikke gjorde det.

Det sa administrerende direktør ved Helseplattformen, Torbjørg Vanvik, under møtet Garåsen kalte inn til onsdag.

Torsdag formiddag var Helse Midt samlet til styremøte hvor de ble informert om at Torbjørg Vanvik går av som sjef for Helseplattformen. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Skylder på brukerne

Hun sa videre at feilen hadde skjedd fordi det er lett for brukeren å velge feil brevmal.

Hva som er riktig skal ha blitt informert om gjennom opplæring og brukerveiledninger, ifølge henne.

Feilen med brevene strekker seg helt tilbake til innføringen av Helseplattformen i starten av november.

Flere av styremedlemmene stusset i møtet onsdag kveld over at brevskandalen ikke var fanget opp tidligere.

Styreleder Garåsen mener systemet har flere snubletråder og at det er enkelt å gjøre feil, i tro om at man gjør rett. Systemene må være satt opp slik at dette ikke kan skje.

For dårlig system

Garåsen er torsdag tydelig på at de ansatte ikke kan bebreides for feilen.

– I en veldig travel hverdag er det helt umulig å kunne sette seg inn i alle mulige muligheter som finnes i et system. Systemet må være satt opp slik at man ikke uforvarende havner i en sånn situasjon, sier han.

Styrelederen er likevel overrasket over at dette kunne skje.

– Jeg er egentlig et sjokkert over at det dukket opp nå. Når folk tror at de har laget en elektronisk melding uten at det har skjedd, slik at den ikke har gått ut, det er faktisk veldig ille, sier Garåsen.