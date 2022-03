Studie viser store geografiske forskjeller i viktig helsetilbud i Norge

Bildeundersøkelser er i dag helt avgjørende for å stille en rekke diagnoser.

Det kan være snakk om å finne kreftsvulster, beinbrudd eller prolapser. Og da er raske svar essensielt for at leger skal kunne gi riktig og god behandling.

Men bruken av bildediagnostikk i Norge varierer veldig, og de geografiske forskjellene er store. Det viser en ny studie fra NTNU.

– Det at vi har så store ulikheter bryter med rettferdighetsidealet, noe som er bekymringsfullt. Man skal ha lik tilgang på disse tjenestene uavhengig av hvor man bor i landet, sier Bjørn Morten Hofmann til NRK.

Han er professor ved NTNU på Gjøvik og leder den nye studien.

– Hva er det med hodene til folk i Buskerud?

Som grunnlag har forskerne tatt utgangspunkt i tall fra 2019. Da utførte man i Norge i underkant av 3 millioner bildeundersøkelser. I studien er det lagt spesielt vekt på bruk av røntgen, CT, MR og ultralyd.

Og de fylkesvise forskjellene er store, forteller Hoffman.

For eksempel viser studien at det i gamle Buskerud fylke ble utført tre ganger så mange CT-undersøkelser av hodet sammenlignet med tall fra Hordaland.

– Dette er en ganske stor forskjell. Da kan man spørre seg hva det er med hodene til folk i Buskerud? Eller om man snur på det – om det er like mange hodeskader i Hordaland, hvorfor er tallene såpass annerledes?

For at sammenligningsgrunnlaget skal være korrekt, har forskerne tatt hensyn til både alders- og kjønnsfordeling.

Et annet eksempel forskeren trekker fram er røntgenundersøkelser av korsrygg. Her ligger Telemark på topp, mens i Oslo er antallet tre ganger lavere.

– Dersom disse forskjellene ikke kan forklares med sykelighet i befolkningen, må årsaken være noe annet. Dette betyr at det er noen som får for lite av visse undersøkelser, mens andre igjen får for mange, sier Hofmann.

I Europa har man satt i gang en kampanje for å redusere unødvendig bruk av røntgen, CT, MR og ultralyd. Slike undersøkelser fører til unødig bruk av helseressurser, fare for overdiagnostikk og uønsket stråling. Foto: COLOURBOX

– Lite hyggelig lesning

Helga Brøgger er radiolog ved Universitetssykehuset i Oslo og leder av Norsk radiologisk forening. Hun sier den nye studien er lite hyggelig lesning.

– Dette er jo noe vi er kjent med fra før, men det er kjedelig at variasjonene fremdeles er så store. Man skulle jo ønske at man traff bedre, at ressursene ble utnyttet på en god måte, så man unngår over- eller underdiagnostikk. At de som trenger undersøkelser får det der de er, når behovet er til stede. Men det er et krevende mål å nå.

Brøgger tror alle fagfolk ønsker en endring, men at det er vrient å få til i praksis. Hun mener man trenger bedre tiltak.

For å få en bedre dialog mellom pasient, henviser og de radiologiske avdelingene så kunne beslutningsstøttesystemer ha vært en mulighet, forklarer radiologen.

– Det vil si at henviser får hjelp til å avgjøre om en pasient bør sendes videre til bildeundersøkelser eller ei. Eventuelt hvilken type undersøkelse og grad av hast. Dette koster penger og er tidkrevende, men det vil kunne medføre en mer lik praksis over hele landet.

Brøgger synes det er vanskelig å fastslå hvorfor variasjonene i fylkene er såpass store.

Helga Brøgger sier det kan være vanskelig å treffe 100 prosent når det handler om logistikk ved undersøkelser. Men hun mener fagmiljøet absolutt kan bli bedre. Foto: Privat

Få forklaringer

Forsker Bjørn Morten Hofmann tror noe av forskjellene handler om tilgang.

– Det vil si at dersom et fylke innehar en type tjeneste, så blir den brukt. Der tilgangen er god, avstandene er korte og det er lett å få en undersøkelse, vil tallene mest sannsynlig gjenspeile situasjonen.

Men dette forklarer ikke hele bildet, sier professoren.

– Når man ser at det gjøres tre ganger så mange undersøkelser per hode i ett gitt område sammenlignet med et annet, er det noen som ikke stemmer.

Et annet problem forskerne har sett på er mengden av bildeundersøkelser som blir gjennomført.

Fakta om CT og MR Ekspandér faktaboks • CT-maskinene fotograferer kroppen med hjelp av røntgenstråler, og de mest moderne maskinene kan lage avanserte 3D-modeller av pasientene. På den måten kan legene enkelt se de ulike strukturene i kroppen.

• Årlig blir det gjennomført over to millioner CT-skanninger ved norske sykehus. De avanserte computertomografimaskinene er et viktig verktøy for leger over hele verden.

• MR står for magnetresonans, ofte kan man også treffe på uttrykket MRT hvor T står for tomografi (at det lages snittbilder av kroppen), eller MRI hvor I står for imaging. I medisinsk bruk er metoden nyere enn CT, har eksistert i Norge i drøyt 20 år og er nå en uunnværlig del av diagnostikken på sykehus og private institutter over hele landet.

• Den store fordelen med MR fremfor røntgen og CT er at den ikke innebærer røntgenstråler, men enkelte organer og strukturer i kroppen kan ikke fremstilles godt nok med andre metoder enn MR.

• Kilde: NRK og Lommelegen

Unødvendige bilder

Internasjonale studier viser at visse undersøkelser kan være mer eller mindre bortkastet. Her er MR av knær et eksempel.

– Det blir en slags ventestasjon, for ofte må man likevel til en fysioterapeut for å få hjelp. Et bilde fra innsiden av kroppen gjør ingen forskjell når det gjelder selve behandlingen. Likevel har det utviklet seg en praksis hvor dette foregår, sier Hofmann.

Målet med forskningen ved NTNU er å gjøre tilbudet i Norge mer effektivt ved å finne ut hva som er riktig bruk, men det viser seg å være vanskelig.

Dette er noe man har jobbet med og hatt fokus på i lang tid.

– Det er overraskende at vi fremdeles har så store variasjoner i tilbudene. Det betyr i bunn og grunn at folk i Norge ikke har lik tilgang på helsetjenester.